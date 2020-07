Kelly Preston, morta la moglie di Travolta: sfogo dell’attore

Non è un bel giorno per John Travolta: la moglie Kelly Preston è morta dopo aver combattuto una battaglia durata ben due anni contro il cancro al seno. A darne l’annuncio è stato proprio l’attore che in un lungo messaggio su Instagram non ha nascosto la difficoltà del momento e ha annunciato che si allontanerà dai social network e dalle scene per un po’: Travolta ha chiesto scusa ai fan se non sarà presente com’è sempre stato finora ma non potrà fare diversamente poiché dovrà dedicarsi ai figli che si son visti portar via la loro mamma. Davvero un brutto giorno per l’attore che stava assieme a Kelly Preston dagli anni Novanta e che con lei ha condiviso tutto rendendo anche partecipi i fan.

Kelly Preston morta a 57 anni per cancro al seno: la vita di successi dell’attrice

La Preston muore a soli 57 anni dopo una vita di successi. Nata a Honolulu nel 1962 e laureatasi in Teatro all’Università della California del Sud, ha esordito nel mondo delle sfilate a 16 anni come modella per poi diventare una star nel mondo della Tv e del cinema: ricordiamo al riguardo la partecipazione a Dieci minuti a mezzanotte, il ruolo in Twins, dove ha recitato a fianco di Arnold Schwarznegger e Danny DeVito, e quello nella commedia romantica Jerry Maguire, in cui ha recitato assieme ai non meno noti Tom Cruise e Renée Zellweger. Ma potremmo continuare per molto, visto che nella sua carriera ha preso parte a decine e decine di film e serie televisive.

John Travolta e Kelly Preston, una vita insieme: un altro lutto nella vita dell’attore dopo la morte del figlio Jett

La Preston e Travolta erano, anzi sono, legati dal 1991 e hanno avuto tre figli: Jett, nato nel 1992, Ella Bleu, nata nel 2000, e Benjamin, nato infine nel 2010. Non è il primo difficile lutto che l’attore si trova a vivere perché in tanti ricorderete senz’altro che il primo figlio, Jett, morì giovanissimo sconvolgendo la vita della coppia. Oggi a lasciare la sua famiglia e i suoi cari è Kelly Preston che però con i suoi insegnamenti continuerà ad essere senza dubbio una presenza costante nella vita dei suoi piccoli e di suo marito anche in futuro. “Mi prenderò un po’ di tempo – queste le parole di Travolta che abbiamo visto qui in Italia un po’ di tempo fa ad Amici 18 – per stare con i miei figli che hanno perso la loro mamma, perciò perdonatemi in anticipo se non mi sentirete per un po’”.