Kelly Lang, la Brooke di Beautiful: “Sono diventata nonna e non mi sposo”

Kelly Lang, la Brooke Logan di Beautiful: “Sono diventata nonna e non mi sposo”

Katherine Kelly Lang (58 anni), per tutti la Brooke di Beautiful, in questi giorni è diventata nonna bis. Sua figlia Zoe ha partorito in piena emergenza Covid-19, ma tutto è andato per il meglio. Così, dopo Zuma (2 anni), per Katherine è giunto il secondo nipotino, Reign. Di questo e altro ha parlato alla rivista Oggi, a cui ha confidato anche che con il giovane fidanzato Dominique Zoida (16 anni più giovane di lei) l’amore va a gonfie vele. Il matrimonio, però, può attendere. “Siamo sposati dentro al cuore”, ha assicurato la Lang. Insomma, dalla serie: non c’è bisogno di un ulteriore passo per provare l’amore.

Il coronavirus ha bloccato il mondo. E, quindi, pure la produzione dell’infinita soap Beautiful. Per la prima volta in 33 anni Katherine non ha potuto presentarsi sul set. Intanto è giunto il secondo nipotino. “Dopo Zuma, che ha due anni, è arrivato un maschietto: Reign!”, ha raccontato a Oggi. “Sono felicissima – ha aggiunto –anche se il virus ha reso la gravidanza di mia figlia Zoe un po’ avventurosa. Posso dire una cosa sconveniente? In questa quarantena, mi mancano più Zuma e Reign, che ho visto solo in foto, dei miei figli”.

Brooke di Beautiful: “Ho detto talmente tanti ‘sì’ per finta, che se lo pronunciassi nella vita reale mi sembrerebbe… di recitare”

Con Dominique Zoida il legame è saldo, forte e robusto. E proprio per questo, secondo la star hollywoodiana, non necessita di una conferma matrimoniale. “Io e Dominique siamo sposati dentro il cuore”, ha risposto in riferimento alle indiscrezioni che la vorrebbero pronta a pronunciare il fatidico sì. E di ‘sì’, lei se ne intende: “Ho detto talmente tanti ‘sì’ per finta, che se lo pronunciassi nella vita reale mi sembrerebbe… di recitare”. In effetti si è perso il conto dei matrimoni con protagonista Brooke Logan celebrati nella soap americana.