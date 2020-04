Kekko dei Modà: il rapporto con Laura Silvestre, moglie ‘top secret’

Kekko dei Modà: il rapporto con Laura Valente, moglie ‘top secret’. Il legame all’ombra dei riflettori che dura da 20 anni

Una vita sul palco sotto i riflettori e una vita all’ombra delle telecamere, tenuta ben celata: questione di privacy. Si potrebbe riassumere così la storia di Kekko Silvestre dei Modà, che da più di 20 anni è legato sentimentalmente alla moglie Laura Valente. Il cantante va in controtendenza. In un mondo in cui tutto, ma proprio tutto, viene spalmato sui social network a cadenza quotidiana, lui e la sua compagna se ne stanno ben rintanati, ben lontani dalla cronaca rosa. Entrambi sono molto riservati sulle proprie questioni private e infatti coltivano la loro unione in maniera ‘top secret’. Un esempio che testimonia una volta di più che i vip che non vogliono finire sulle pagine delle copertine delle riviste possono tranquillamente riuscire nei loro intenti. A qualcuno, cioè a coloro a cui invece piace essere sbattuti in prima pagina – salvo poi urlare alla privacy quando le cose si mettono non come vogliono -, fischieranno le orecchie…

Kekko Silvestre: “Mia moglie non mi ha mai ostacolato”

Su Laura e Kekko si sa ben poco a parte che hanno un rapporto di lunghissima data (allacciato nel 1999) e una figlia, Gioia, nata nel dicembre del 2011. Per il resto, è noto che il frontman dei Modà e sua moglie sono affezionatissimi alla loro privacy e che lei è una donna che non ha mai messo i bastoni tra le ruote a lui. “Non mi ha mai ostacolato. Mi è sempre stata vicino. Lei mi conosce bene, invece di starmi addosso. Bastava che mi guardava in faccia e mi lasciava in pace…”, spiegava Silvestre in un’intervista del passato

Kekko: “Laura mi ha tenuto legato attraverso l’amore ad una vita più normale”

Kekko, sempre parlando di Laura, sottolineava anche come lei ci sia sempre stata, vivendo con lui “tutta la carriera dei Modà” e tenendogli “le caviglie legate sotto tanti punti di vista”. “Lei – aggiungeva – mi ha tenuto legato attraverso l’amore ad una vita più normale.”