Tutto pronto per il ritorno dei Modà al Festival di Sanremo. Dopo il secondo posto nel 2011, insieme ad Emma Marrone, la band capitanata da Kekko Silvestre salirà sul palco dell’Ariston con la canzone ‘Lasciami’. Un brano autobiografico, che racconta la depressione con cui il cantante ha dovuto fare i conti negli ultimi anni. Un male oscuro che ha spinto il musicista a pensare addirittura di lasciare la musica, da sempre la sua grande passione.

La depressione di Kekko Silvestre dei Modà

Kekko Silvestre ne ha parlato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

“Ad aprile 2021 mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe, pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione”

Tutto è partito dopo una serie di attacchi di panico prima dei concerti, come rivelato dallo stesso leader dei Modà: “Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico. La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te”. Un periodo difficile per l’artista, che ha pensato di dire addio al mondo delle sette note.

“Quindi è arrivato il blocco fisico: un mese dopo, l’11 maggio, ho iniziato a curarmi. I farmaci sono il veleno di cui parlo nella canzone. All’inizio li vedi così, pensi che quelle medicine si diano ai pazzi. Mi vergognavo, ma lentamente sono tornato a vedere i lati positivi della vita”

Kekko e i Modà di nuovo al Festival di Sanremo

Oggi Kekko dei Modà non si considera ancora guarito. Nonostante tutto sembra aver trovato la giusta attitudine per reagire, e in quest’ottica si inserisce anche la nuova partecipazione a Sanremo:

“Il tour dell’anno scorso mi ha lasciato carico di adrenalina e mi ha fatto capire che se stai sul divano non guarisci. Questo mi ha dato il coraggio di affrontare il Festival”

Silvestre è sicuro che non vincerà mai la kermesse musicale ma ha deciso di partecipare con i suoi colleghi per far sapere ai fan che non hanno i social network che esistono ancora, che non si sono sciolti come qualcuno ha insinuato in passato.

La vita privata di Kekkò Silvestre dei Modà

Kekkò Silvestre, cugino di Davide ex attore ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, è legato da tanti anni alla moglie Laura. La donna lo ha conosciuto prima della grande popolarità, più precisamente nei primi anni Duemila, e l’ha sempre spronato nel corso della sua carriera. La coppia ha una figlia, Gioia, che oggi ha undici anni.

Proprio la ragazzina ha spinto Kekko dei Modà a cercare di reagire, riprendersi dal male oscuro che è la depressione. Il musicista ha potuto contare ovviamente anche sull’appoggio di Laura e degli altri componenti della band: Enrico Zapparoli, Diego Arrigoni, Stefano Forcella, Claudio Dirani.

Insieme dal 2004, l’ultimo album dei Modà è uscito nel 2019. Causa Covid-19, ma anche i problemi di salute di Kekko Silvestre, il gruppo ha deciso di prendersi una lunga pausa.