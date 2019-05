Keira Knightley è incinta: in arrivo il secondo figlio dal marito

Keira Knightley incinta per la seconda volta. L’attrice lo annuncia a Parigi durante un evento

Periodo di nuove nascite! Anche Keira Knightley ha annunciato di essere in dolce attesa, in contemporanea con un’altra attrice, la star di Gossip Girl, Blake Lively. Il volto de I Pirati dei Caraibi si è mostrata con un bel pancione a Parigi, annunciando così che sta per dare alla luce il secondo figlio. Keira si è sposata dal 2013 con il musicista James Righton ed ha già una figlia, Edie. Le decisioni genitoriali dell’attrice sono state spesso al centro di critiche e gossip, secondo quanto ha raccontato tempo fa la Knightley, vieta alla figlia di vedere film e cartoni animati della Disney perché danno un esempio sbagliato ai bambini. In particolare, l’attrice si è opposta alla figura femminile spesso contrassegnata dalla casa di produzione che vorrebbe delineare la donna con un ruolo marginale e totalmente dipendente dall’uomo, incarnato dalla figura del principe azzurro che come tutti sappiamo non mancano mai nella fiabe della Disney.

Keira Knightley e James Righton presto genitori: la foto che sorprende il web

Nessun annuncio sul web o sui social quelli di Keira Knightley e Blake Lively. Le due attrici hanno annunciato a sorpresa la loro gravidanza con due foto che stanno facendo il giro del web. Mentre la star di Gossip Girl si è mostrata con un gran pancione alla premiere del film “Pokemon: Pikachiu Detective“, accanto al marito Ryan Reynolds; l’interprete di Elizabeth Swann ne I Pirati dei Caraibi ne ha dato prova attraverso una foto scattata a Parigi al party Chanel e in cui, nonostante indossi un vestiti bianco piuttosto ampio, si notano le rotondità tipiche della gravidanza.

Keira Knightley, la vita dell’attrice dopo l’addio a I Pirati dei Caraibi

Dopo il grande successo con il film I Pirati dei Carabi, Kiera Knightley ha cambiato totalmente vita. Decine e decine di film alle spalle e una seria educazione femminista con la quale incoraggia la piccola Edie ad essere indipendente da tutto e tutti, Keira Knightley ha rallentato la sua carriera nel mondo del cinema. Ed aveva spiegato ad Elle poco dopo la nascita della prima figlia di essere molto felice: “È un amore incredibile. È molto primordiale. Davvero straordinario. È quella capacità di non dormire e andare avanti lo stesso! Non è piacevole, non avrei mai pensato di riuscire a farlo così a lungo!”.