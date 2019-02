Katy Perry e Orlando Bloom si sposano: la proposta il giorno di San Valentino

Katy Perry e Orlando Bloom si sposano: la proposta di matrimonio nel giorno di San Valentino

Katy Perry e Orlando Bloom si sposano! La star statunitense ha postato una foto che la ritrae accanto all’attore, mostrando un anello importante al dito. La notizia era stata anticipata da alcune foto su Facebook, postate dalla mamma di Katy Perry, Mary Hudson. Un post che ha scatenato sin da subito i fan della coppia. Si legge infatti: “Guarda un po’ chi si è fidanzata“. L’annuncio ufficiale poi è stato fatto dai diretti interessati, la Perry ha così commentato il momento: “Full Bloom“, sottolineando la sua immensa felicità per il momento che sta vivendo. Dopo la breve rottura del 2017, Orlando e Katy si sono ritrovati e hanno deciso finalmente di trascorrere la loro vita insieme. Non è il primo matrimonio per nessuno dei due: la cantante di “Hot ‘N Cold” infatti aveva sposato a soli 25 anni Russel Brand; mentre l’attore di “Pirati dei Caraibi” aveva sposato la top model Miranda Kerr.

Katy Perry e Orlando Bloom matrimonio: i fan in delirio per la notizia

Non si è dovuto aspettare molto per l’ufficialità della notizia. Il giorno di San Valentino, Katy Perry e Orlando Bloom hanno festeggiato il loro amore. Sono infatti stati i protagonisti di una speciale festa di fidanzamento, anticipata da alcune foto che in poche ore hanno fatto il giro del web. I fan della coppia non hanno potuto trattenere la loro gioia ed hanno subito commentato ciò che stava succedendo con messaggi di auguri. La loro storia d’amore è iniziata nel 2016 ed ora, dopo tre anni di frequentazione, i due hanno deciso di sposarsi. Si erano presentati insieme al party dei Golden Globe di quell’anno insieme, facendo scatenare il gossip di tutto il mondo.

Katy Perry dopo le accuse di razzismo: arriva la proposta di matrimonio

La proposta di matrimonio arriva in un momento non troppo felice per Katy Perry. Solo qualche giorno fa infatti la cantante era stata accusata di razzismo, per via della sua linea di scarpe. Il web l’ha letteralmente massacrata, in particolare, per un modello di calzature che facevano parte della sua linea. Facevano sì, perché dopo la bufera mediatica, la Perry ha ritirato i modelli dai negozi e dagli store online.