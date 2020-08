Katy Perry incinta, confessione sulla gravidanza: “Ero terrorizzata”

Lo scorso 4 aprile Katy Perry annunciava di essere incinta e rivelava il sesso del bambino. Scendendo nel dettaglio, la popstar e Orland Bloom attendono una femminuccia, Ann Pearl! Ora la nota cantante ha scelto di fare qualche confessione inaspettata sulla sua prima gravidanza. Secondo quanto riporta Life and Style, Katy Perry in queste ore ha spiegato il motivo per cui ha atteso così tanto tempo prima di diventare madre. La popstar sa bene perché è arrivata a prendere questa decisione a 35 anni: aveva il terrore di avere un figlio. La cantante di Dark Horse ha ammesso di essere terrorizzata, durante una nuova intervista con Zane Lowe su Apple Music. In particolare, la popstar pensava di non essere in grado di essere una madre. Non solo, oggi Katy ha riconosciuto di non essere molto materna. In un certo senso sente di esserlo, ma pensando a determinate situazioni crede di non essere capace a crescere un figlio.

Katy Perry incinta, la confessione sulla gravidanza: la popstar ci tiene a fare una precisione sull’arrivo della sua prima figlia con Orland Bloom

“Avevo il terrore di avere un figlio. Non sono molto materna. Lo sono, in un certo senso, ma quando si tratta di piangere, tristezza e quel genere di cose, dico, ‘Non so cosa fare. Io non so cosa fare”, ha dichiarato Katy Perry in dolce attesa nella sua nuova intervista. Prima di prendere la decisione di diventare madre, ha dovuto portare avanti delle ricerche interiori. Dopo aver fatto un grande lavoro su sé stessa ha pensato finalmente di essere pronta. Ovviamente, ci sono degli aspetti che ancora oggi la terrorizzano. Questo era, inoltre, il momento giusto anche per Orlando Bloom di diventare genitore. Entrambi erano consapevoli di essere pronti a mettere al mondo un figlio. Proprio per tale motivo, Katy Perry ci ha tenuto a precisare che la gravidanza non è frutto di un errore. L’unica cosa a cui non era preparata è che avrebbe vissuto anche la pandemia del Coronavirus e una rivoluzione americana nello stesso tempo.

Katy Perry e Orlando Bloom in attesa della prima figlia: come sta procedendo tra loro

Una fonte ha rivelato a Life & Style che Katy Perry e Orlando Bloom stanno vivendo questo momento con grande serenità. L’attore 43enne sembra essere molto attento alle esigenze della sua futura moglie e madre di sua figlia Ann Pearl. Un periodo di confessioni quello della nota popstar. Di recente, ha confessato di aver pensato, in un determinato momento della sua vita, di suicidarsi.