Katie di Beautiful: Heather Tom diventa regista per una serie tv conosciuta

Katie di Beautiful: Heather Tom nella regia di una serie televisiva

Heather Tom, interprete di Katie Logan in Beautiful, ama il mondo della regia. Su Instagram, qualche giorno fa, ha annunciato che è pronta ad affrontare un nuovo ed entusiasmante progetto. Scendendo nel dettaglio, la nota attrice ha rivelato di essere entrata nella regia di una serie televisiva. Stiamo parlando di Good Trouble, che è diretto dalla sua ex co-protagonista Joanna Johnson, ex interprete di Caroline e Karen Spencer. Si tratta, per chi non lo sapesse, di uno spin-off di The Fosters, che vede protagonisti Callie e Mariana. Tra i produttori esecutivi della serie tv c’è anche Jennifer Lopez! Heather non può, dunque, non mostrarsi entusiasta di fronte a questa grande novità. Ma attenzione, non tutti sanno che l’attrice è in realtà una regista di grande talento. Infatti, la Tom ha diretto diversi episodi di Beautiful e ora ne sta girando uno di Good Trouble.

Heather Tom regista di un episodio della serie tv Good Trouble

“Questo episodio è folle! Tutti in GOOD TROUBLE sono stati fantastici. Sono così grato di essere qui”, ha annunciato Heather su Instagram riguardo l’episodio che sta girando per la serie televisiva. L’attrice ha rivelato di essere molto entusiasta ed ecco che i suoi colleghi hanno poi immediatamente commentato il suo post. A fare i complimenti e le congratulazioni a Heather pubblicamente sono stati Darin Brooks (Wyatt), Lawrence Saint-Victor (Carter), Ashley Jones (ex-Bridget) e Katherine Kelly Lang (Brooke). L’interprete di Katie Logan sta dirigendo l’episodio 15 della seconda stagione della serie, che è stata presentata per la prima volta lo scorso mese di giugno. La puntata porta il titolo “Palentine’s Day” e probabilmente andrà in onda nel mese di febbraio del 2020.

Beautiful anticipazioni americane: Katie lotta tra la vita e la morte

Non è il primo ruolo da regista per Heather, come vi abbiamo già segnalato. L’attrice ha anche diretto episodi della nota soap e della serie Dinasty. Nel frattempo, il suo personaggio in Beautiful sta vivendo al momento un periodo difficile. Nel corso delle ultime puntate andate in onda in America, i telespettatori hanno visto Katie scoprire di avere un grave problema di salute. Dalle anticipazioni americane sappiamo che la più piccola delle sorelle Logan riesce a sopravvivere grazie all’aiuto di un inaspettato “angelo”.