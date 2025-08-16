Katia Ricciarelli, silenzio rotto sulla morte di Pippo Baudo: “Come sto e come ho reagito””

Katia Ricciarelli scossa e frastornata dalla morte dell’ex marito Pippo Baudo. La soprano veneta ha commentato la tragica notizia del decesso del conduttore 89enne ai microfoni dell’AdnKronos. I due sono stati sposati per 18 anni. Sono convolati a nozze nel giorno del 40esimo compleanno della cantante, vale a dire il 18 gennaio del 1986, separandosi nel 2004. Tre anni dopo arrivò il divorzio. Nelle dichiarazioni rilasciate a caldo, la Ricciarelli ha spiegato di non aver più sentito Pippo nell’ultimo periodo, sottolineando però che non ha dimenticato i quasi due decenni trascorsi al fianco del catanese.

Addio a Pippo Baudo, le parole di Katia Ricciarelli

“Sono molto scossa da questa notizia, non ci vedevamo più ma non si possono dimenticare 18 anni insieme. Non credevo fosse vero visto che tante volte sono girate voci false sulla sua morte”. Così la soprano dopo aver appreso che l’ex marito è scomparso nelle scorse ore. La notizia del decesso ha cominciato a circolare durante la serata di sabato 16 agosto. In un amen è divenuta virale, venendo rilanciata ovunque sui social e sulle testate giornalistiche.

“Indipendentemente da quello che c’è stato fra noi e come è andata a finire, noi ci siamo sposati per amore. E io ho sempre detto che Pippo era stato il numero 1 e una persona straordinaria dal punto di vista professionale”, ha aggiunto Katia Ricciarelli. E ancora: “Oggi ho avuto una giornata bruttissima e poi arriva questa notizia, comincio a credere di sentire le cose. Stavolta è vero e sono davvero scossa. Al di là della nostra storia, certe cose si superano, tanto che quando ci siamo visti a Verona dopo tanto tempo che non ci parlavamo ci siamo abbracciati come se non fosse successo mai niente”.

“Questo significa essere persone intelligenti. Diciamo che oggi si chiude un’altra parentesi della mia vita. E quando sarà per me spero di ritrovarmi con Pippo per farci quattro risate”, ha concluso la cantante lirica. La menzione all’episodio di Verona fa riferimento a quando incontrò nel 2019 all’Arena Pippo, a distanza di anni dalla separazione. Si credeva che ci sarebbe stato del gelo visto che per 15 anni, cioè da dopo il crac matrimoniale, i due non ebbero più alcun tipo di contatto. E invece si salutarono con affetto, da persone mature e da persone che si sono volute bene. Fu un bel momento. E fu un incontro che fece molto ‘rumore’ dal punto di vista mediatico in quanto ci si aspettava che i due ex non si calcolassero.

Quando la soprano commentò la reunion con Pippo all’Arena di Verona

Ricciarelli, dopo quell’incontro, si confidò ai microfoni de La Vita in Diretta. “Ci siamo abbracciati come due vecchi amici – raccontò nel talk show di Rai Uno –. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi: buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti; quindi dovevamo smetterla con questa storia”. Parole che fanno il paio con quelle che ha rilasciato pochi minuti fa.

Perché Katia Ricciarelli abortì e quale ruolo ebbe nella vicenda Pippo Baudo

All’inizio della relazione con Baudo, Katia Ricciarelli rimase incinta. Tuttavia non divenne mamma. Pippo la convinse ad abortire in quanto, secondo lui, era troppo presto per mettere al mondo un figlio. Pippo è invece diventato padre di due figli. Da Mirella Adinolfi ha avuto Alessandro, venuto alla luce nel 1962 e riconosciuto dal presentatore nel 1996. Nel 1970, dal matrimonio con Angela Lippi, è nata Tiziana che a lungo è stata sua segretaria e assistente.