Katia Ricciarelli su La Fattoria dopo anni: “Ero disperata”, c’entra Baudo

Tv Talk ospita Katia Ricciarelli: la cantante spiega perché ha accettato di prendere parte al progetto Io e Te e difende Diaco

Katia Ricciarelli è stata ospite oggi a Tv Talk. La cantante lirica ha innanzitutto parlato della sua avventura televisiva accanto a Pierluigi Diaco a Io e Te. Un’esperienza che ha accettato ben volentieri perché con il conduttore si era stabilita una piacevole intesa già quando è stata intervistata da lui. La Ricciarelli apprezza molto la delicatezza e la gentilezza di Diaco, per questo non ha esitato a dire sì a Coletta quando le ha proposto Io e Te. E per questi stessi motivi lo difenderà sempre dalle critiche. Su domanda in studio a Tv Talk, infatti, Katia ha spiegato di non dare molta retta alle critiche che vengono scritte e che spesso non le legge nemmeno. Tuttavia crede che ci sia bisogno di persone come Diaco in televisione, con i suoi modi di fare delicati, in una tv sempre più piena invece di gente capace solo di urlare. Poi è arrivata la confessione su La Fattoria. Le è stato chiesto infatti se c’è un’esperienza che oggi non rifarebbe. Lei ha risposto, in tutta sincerità, che è proprio La Fattoria, ma nonostante questo non se ne pente affatto.

Katia Ricciarelli, la confessione su La Fattoria a distanza di anni: c’entra Pippo Baudo

La Ricciarelli ha spiegato di essere legata anche alle esperienze che non avrebbe dovuto fare, perché ha tratto insegnamenti anche da queste. E poi ha rivelato il motivo per il quale aveva accettato di partecipare. E ha a che fare con la fine del matrimonio con Pippo Baudo: “In quel momento ero un po’ disperata per la separazione, stava avvenendo uno tsunami nella mia vita privata e volevo andare fuori dalle scatole. Quello mi sembrava il momento ideale per sparire”. Alla fine però ha solo peggiorato la situazione, perché partecipando a un reality show ha attirato ancor di più l’attenzione su di sé. Le sue intenzioni erano quelle di sparire per non pensare a tutto ciò che stava succedendo, ma esponendosi in quel modo non ha fatto altro che peggiorare le cose. Ma rimane dell’idea che non bisogna mai essere critici con sé stessi. Lei, per esempio, a La Fattoria ha anche imparato fino a che punto poteva durare fisicamente in una esperienza come quella.

Katia Ricciarelli a Tv Talk, la risposta sui talent show

Un’ultima curiosità emersa oggi nel corso di Tv Talk, che si è aperto con una rettifica, riguarda i talent show. Katia Ricciarelli parteciperebbe oggi come oggi, se fosse agli inizi della sua carriera? Lei ha ricordato che la sua carriera è cominciata effettivamente così, cioè quando nel 1971 ha vinto un concorso televisivo in Rai e tutto il mondo ha iniziato a parlare di lei. Un concorso che può essere considerato un pre talent, da questo si evince che non avrebbe problemi oggi a sfruttare le vetrine dei talent show per dare inizio alla sua carriera.