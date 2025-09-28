Katia Ricciarelli, furiosa e folle intervista a Verissimo: attacchi a Pippo Baudo

Katia Ricciarelli è tornata nello studio di Verissimo. Chi pensava che avesse in mente di scusarsi per quanto dichiarato contro la storica segretaria di Pippo Baudo, Dina Minna, si era fatto delle aspettative totalmente errate. La soprano veneta, stavolta, ha tuonato non solo contro l’assistente, ma pure contro l’ex marito. Inoltre ha attaccato Giancarlo Magalli che, nei giorni scorsi, in un’intervista ha sostenuto che fu il conduttore catanese a non voler più avere contatti con l’ex moglie, aggiungendo di essere al corrente dei dettagli della furibonda lite che avrebbe poi fatto saltare il matrimonio.

Katia Ricciarelli furente a Verissimo, attacchi a Pippo Baudo

“Pippo ha sbagliato in pieno, doveva dirmelo subito”, ha chiosato Katia Ricciarelli, riferendosi ad Alessandro Baudo, il figlio riconosciuto dal conduttore anni dopo la nascita. “Sono tanto triste, delusa e arrabbiata – ha aggiunto – nei confronti di chi mi giudica, ma che non sa come sono andate le cose. Io devo avere la possibilità di difendermi dopo tutti gli attacchi e gli insulti che ho ricevuto. Perché parlo adesso? Perché sono una persona seria e prima non potevo parlare. A Baudo ho voluto molto bene”.

La cantante lirica ha poi fornito ulteriori dettagli in merito alla sua arrabbiatura:

“Tu ti sposi con una persona adulta e non mi dici che avevi un figlio? Quando per forza me lo raccontò, dopo che uscì sui giornali, disse “io non so niente, ma se così fosse faccio il test del dna”. Doveva dirmelo prima di sposarmi. Fino alla fine mi ha detto che non sapeva nulla, pensa dove sono andata finire io. Adesso io sono sola come un cane”.

Ricciarelli ha sostenuto che Baudo la sposò senza informarla di avere un figlio non riconosciuto. Il dettaglio di non poco conto dell’intera vicenda, che è ormai vecchia di decenni, è perché proprio ora la soprano ha deciso di ritirare fuori pubblicamente tale questione. Non poteva chiedere spiegazioni all’ex marito quando era in vita? Che senso rimettere nel calderone mediatico la vicenda ora che Pippo non c’è più?

L’investigatore privato

“Con Alex non sono arrabbiata – ha aggiunto Ricciarelli nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin -. Io sto ripensando alla mia storia e a tutto ciò che Pippo non mi ha detto. Questa cosa del figlio è una cosa gravissima. Io quando ero ancora la moglie di Pippo certe cose strane non mi andavano giù. Ho fatto una cosa che forse non avrei dovuto fare, ho preso un investigatore privato. Ed è uscita la cosa che Pippo aveva intestato due appartamenti alla signorina (Dina Minna, ndr).

Sempre la soprano: “‘Lei è una brava segretaria ed è fedele’ mi disse Baudo. Per quello ho fatto la battuta “se rinasco, voglio fare la segretaria”. Eredità? Avevamo fatto la separazione dei beni. Non volevo nulla da lui. La mia rabbia? Perché non sono rispettata come donna e moglie. E tante persone sapevano tutto e non hanno mai fatto nulla. Sapevano del figlio e potevano informarmi. Queste persone che adesso sparlano di me sono quelli che dovrebbero stare zitti e non andare ospiti in tv e lanciare veleno su di me”.

L’avvocato di Dina Minna, che era un grande amico di Baudo, e Magalli hanno dichiarato che fu lo stesso Pippo a dare disposizioni per non avere più contatti con l’ex moglie. “Non è vero quello che dicono – ha ribattuto Riccciarelli -, avete visto il filmato dell’Arena di Verona dove ci siamo abbracciati e baciati? Era pieno di attenzioni per me. Io poi dovevo passare da lei (Dina Minna, ndr) che mi diceva “glielo dirò””.

Attacco a Magalli: “Gli darei una sberla”

“Al signor Magalli volevo dire di pensare ai cavoli suoi”, ha poi tuonato la cantante lirica dando la sua versione dei fatti sulla litigata che avrebbe compromesso il matrimonio con Baudo: “Ero all’estero e dissi che sarei arrivata il giorno dopo per stargli vicino per l’operazione. Mi stavo mettendo in viaggio. Sentii la signorina (Dina Mina, ndr) che mi ha detto che l’avevano già operato, perché c’era un posto vacante ed era entrato prima del previsto. Io le dissi che poteva avvertirmi. Ecco questa è stata l’operazione a cui non sono andata. Non mi è stato possibile”.

“Una sberla a Magalli gliela darei”, ha scandito la soprano. “Questa è forte, attenta”, la reazione di Silvia Toffanin. “Mica ho detto nulla a voi, dico a Magalli”, la controreplica. Spazio poi al rapporto con Tiziana, la seconda figlia dell’ex marito: “Con Tiziana ho un rapporto? Più sentita dopo averla vista alla camera ardente”.

Sui social Katia Ricciarelli ha fatto incetta di critiche. Tantissime persone hanno trovato totalmente fuori luoghi gli attacchi rivolti all’ex marito da poco deceduto.