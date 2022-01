Katia Ricciarelli: “Che mign…ta!”. A chi lo ha detto, nuova bufera al GF Vip

L’ex di Pippo Baudo finisce nuovamente in una tempesta di critiche per alcune esternazioni pronunciate al GF Vip

Altra bufera in arrivo su Katia Ricciarelli che al Grande Fratello Vip continua a seminare chicche dimenticabili. Dopo che Alfonso Signorini è entrato nella Casa più spiata d’Italia di persona per mettere un freno alle esternazioni folli della soprano, sembrava che la lezione fosse stata capita. E, invece, nelle scorse ore la 75enne veneta è cascata in un nuovo scivolone. La vicenda è stata prontamente captata da alcuni telespettatori che hanno provveduto a spedire il video del fatto finito sotto la lente di ingrandimento sui social. Così è ricominciato il can can in rete, seguito da una pioggia di critiche indirizzate all’ex di Pippo Baudo che sembrerebbe (il condizionale è d’obbligo vista la qualità non nitidissima dell’audio, anche se il filmato pare non mentire) aver rivolto a Jessica Selassiè una parolina deprecabile.

Nelle scorse ore gli inquilini del GF Vip si sono riuniti attorno al tavolo per consumare il classico aperitivo del giovedì. A un certo punto è partita la musica e Jessica Selassié, che si trovava a capotavola, ha cominciato a danzare a ritmo. Dall’altro lato del tavolo si trovavano Katia Ricciarelli e Soleil Sorge. E la cantante, nel vedere la princess ballare, avrebbe chiosato: “Che mign…ta, ragazzi!”. Al suo fianco Soleil ha fatto un risolino. Opportuno, come sopra accennato, utilizzare il condizionale, anche se l’audio della clip che sta facendo il giro del web sembra non mentire (qui il video).

GF Vip, i nervi tesi continuano a essere tesi

I nervi, nella dimora di Cinecittà, continuano a essere tesi e scoperti. Negli ultimi giorni Soleil e Manila Nazzaro sono arrivate ai ferri corti. L’amicizia si sta sfaldando. C’è poi il capitolo Alex Belli – Delia Duran – Soleil che ha ormai provato la pazienza di molti concorrenti. Tra le più critiche sulla spazio dato alla questione in trasmissione è stata Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè, che è letteralmente sbottata.

“Già immagino la puntata di venerdì. Parleranno delle radio che abbiamo fatto, un pezzetto piccolo. Poi inizierà con la solita cosa. Io dico, ma perché non ci lasciano tutti in camera a parte loro e arriviamo in salotto quando hanno finito? Sì ci chiamano quando hanno fatto, perché non ce la faccio più. Quando parlano di loro 3 vorrei sbattermi qualcosa in testa. Cioè sono seria, non ce la faccio. Alex con i suoi tweet del ca..o… Ragazze io non ce la faccio più!”.

Nello sfogo di Lulù si legge una tutt’altro che velata critica ad Alfonso Signorini e agli autori, visto che sono loro che decidono la scaletta e i tempi da dedicare ai singoli argomenti. La principessa ha poi rivelato cosa pensa Manuel Bortuzzo della soap opera relativa al ‘triangolo’: