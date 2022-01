GF Vip Soleil e l’igiene, nuove pesanti accuse: “Sporca, schifo in bagno”

Al Grande Fratello Vip sono di nuovo piovute accuse pesanti su Soleil Sorge e sul suo igiene personale. Non è la prima volta che la giovane italoamericana viene additata dagli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia di scarsa cura. L’ultima ad averle puntato il dito contro, e in modo alquanto deciso e controverso, è stata Delia Duran. La modella venezuelana, conversando con Miriana Trevisan, ha pronunciato parole di fuoco sull’ex volto di Uomini e Donne. Le dichiarazioni della compagna (o forse ex, chi lo sa…) di Alex Belli hanno già provocano parecchio baccano in rete, tanto che alcuni utenti hanno invitato le persone vicine a Soleil a procedere con una querela nei confronti della Duran.

Grande Fratello Vip, Delia Duran pesante su Soleil: “Quella donna è sporca”

Nelle scorse ore, Delia ha intrattenuto un dialogo con l’ex moglie di Pago, affermando di essere entrata in bagno dopo Soleil e di avere trovato la stanza sporca. “Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva”, ha narrato la Duran che ha poi menato ancor più duramente: “Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza, tutto uno schifo. Quella donna è sporca! A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…”

Le esternazioni della venezuelana sono parse alquanto strane a Miriana Trevisan che non nutre certo simpatia per Soleil. Nonostante ciò ha provato a difenderla, muovendo dei dubbi sul racconto di Delia: “Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così”. Delia è rimasta sulle sue.

GF Vip, quando Alessandro Basciano disse che Soleil “non si lavava”

Non è la prima volta che nella Casa, l’amica ‘artistica’ di Alex Belli si ritrova a dover far fronte ad accuse del genere. Poche settimane fa, ad attaccarla sull’igiene, era stato Alessandro Basciano. Il giovane, poco dopo aver fatto il suo ingresso nel reality show, ha sostenuto che l’italo americana fosse maleodorante. “Non si lava e le puzzano i piedi”, tuonava Basciano, senza usare mezzi termini.

La questione dei piedi è pure diventata virale sui social: a scatenare i telespettatori del programma alcune inquadrature fatte dalla regia del GF Vip ai piedi di Soleil, che sono apparsi scuri. Al di là delle voci relative all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, quello dell’igiene è un problema che riguarda diversi altri inquilini che non brillano certo per pulizia e ordine.