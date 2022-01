GF Vip Soleil fa le valigie: il declino televisivo e l’inevitabile eliminazione

L’ex volto di UeD crede di saper fare televisione ma non ha capito che per durare sul piccolo schermo serve altro

Soleil Sorge e l’inesorabile declino al Grande Fratello Vip: sono lontani i tempi in cui faceva comunella con Alex Belli, rifilando risposte taglienti a destra e a manca agli altri inquilini della Casa più spiata d’Italia. E pure il teatrino di cui è protagonista con Delia Duran e il parmense volge ormai al termine (grazie a Dio!). Parole sante e veritiere quelle dette da Barù: “Mi ha annoiato tutta questa storia, basta! L’ho trovata pure geniale, ha tenuto su un programma tre mesi, ora non ce la facciamo più. Credo che anche il pubblico italiano non ce la faccia più”. Fatto sta che da quando Alex ha lasciato la Casa, all’italo americana è mancata la terra sotto i piedi. Via via si è dovuta ridimensionare, essendo stata sempre più isolata dal resto della comitiva. D’altra parte, cosa aspettarsi? Se per mesi si semina zizzania, poi si raccoglie tempesta.

Ecco, ora arriva la tempesta: c’è da scommettere che a breve finiranno pure i ‘privilegi’ che le ha concesso il GF Vip attraverso raffiche di immunità. Perché a breve finiranno? Semplice: nel momento in cui verrà meno il suo appeal televisivo, che è stato costruito su battibecchi infiniti e sulla soap Duran-Belli-Sorge servirà poco alle dinamiche del reality che, come sempre opera, provvederà a levare le immunità gratuite. Morale della favola? Nella Casa c’è chi non vede l’ora di buttarla al televoto e vederla uscire, cosa che con ogni probabilità accadrà. Anche perché il pubblico da casa, in più occasioni, ha mostrato di non provare particolare simpatia per la giovanotta.

Intanto, nelle ultime ore, è stata protagonista dell’ennesima scenata, dopo essere stata rimbrottata da Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro. Sì, proprio quelle che fino a pochi giorni fa erano le sue amiche del cuore. Ma pure quel fronte si sta sfaldando. “Se vuoi stare con Manila la trovi in cucina a lavare i piatti”, ha esclamato l’italo americana durante la trasmissione radiofonica improvvisata nella Casa. L’uscita è stata subito criticata dall’ex Miss Italia e dall’ex di Pippo Baudo. E Soleil che ha fatto? Ha capito di aver esgerato facendo mea culpa? No, ha cominciato a fare le valigie, dicendosi stufa e stanca. Insomma ha minacciato di abbandonare, salvo poi essere chiamata dagli autori in confessionale.

Ovviamente non lascerà la Casa. E la questione delle valigie, delle minacce di dire addio etc etc. ha pure stancato, tanto quanto la soap Belli. La dimora del GF Vip non è un campo di concentramento, se uno se ne vuole andare piglia i suoi averi e se ne va. Certo, magari dovrà pagare qualche penale e rinunciare a un po’ di soldini, ma se proprio non ce la si fa più si dice ‘ciao e arrivederci’. La questione di Soleil è invece ormai stucchevole. Scommesse aperte: chi punta sul fatto che non abbandonerà? Risposta scontata: tutti. Allora sarebbe bene pure che la finisse con la litania del ‘ora me ne vado’ e sono tutti cattivi con me.

GF Vip: Soleil e la parabola discendente televisiva

C’è poi da fare un discorso su che cosa significhi ‘saper fare tv’: Soleil, così come il suo amico ‘chimico-artistico’ Alex Belli, pare che nutra la convinzione di essere un’esperta del piccolo schermo. Certo le battute al momento giusto le ha, si vede che ha una dizione impeccabile e si nota anche che sa sempre dov’è la telecamera, sapendola sfruttare. Fin qui tutto ok, chapeau!

I problemi cominciano quando sei in una trasmissione come il GF Vip, dove ti riprendono h24: se ti laceri le vesti in diretta in prime time e dopo un secondo stai a ridere (è capitato diverse volte con Alex Belli) qualcosa non torna. E a non tornare ancor più è la qualità della tv proposta da Soleil: da quando circola sul piccolo schermo la si ricorda soltanto per le zuffe nei salotti d’ursiani, per qualche gossip e per le infinite liti al GF Vip. Insomma, più che una parabole sfavillante, un declino costante. Saper fare tv è un’altra cosa. Au revoir!