GF Vip, immunità Soleil e fuori onda di Belli: Aldo e Sonia vuotano il sacco

Aldo Montano e Sonia Bruganelli hanno rilasciato alcune interessanti dichiarazioni di chiarimento in merito alle recenti dinamiche del discusso Grande Fratello Vip 6. Lo schermitore, intervistato a Casa Chi, ha rivelato cosa gli ha detto Alex Belli durante una delle pause pubblicitarie dell’ultima puntata in prime time del reality show di Canale Cinque, quella in cui l’attore parmense è stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini che, stanco delle sue incursioni verbali, gli ha dato il benservito. La moglie di Bonolis, sui social, dopo essere stata subissata di domande di utenti che le hanno chiesto perché spesso dia l’immunità a Soleil, ha spiegato il motivo di tale sua scelta reiterata.

“La nostra è iniziata come un’amicizia all’interno del gioco, ma non è finita nello stesso modo direi”. Così ha esordito il campione olimpico ai microfoni di Casa Chi. Quindi, sempre in riferimento ad Alex Belli, ha aggiunto: “È una persona che gira intorno ad un unico tema che non è più interessante né costruttivo. In studio ha fatto una superca…ola. Secondo me lui con quel rigiro di parole sul ‘game over’ sarà per l’ennesima volta nel programma”.

Ancor più interessante è ciò che ha detto Montano circa l’agire di Alex a favor di telecamera: “Che poi dovete sapere che nelle pubblicità lui mi si avvicina e con il suo modo mi fa ‘perché io faccio il 23% di share, capito?’. Io non so nemmeno cosa significhi, ma se è contento lui. A me non piace, ma capisco che può funzionare e che il programma si regga anche su quello”.

Un paio di puntualizzazioni sull’ego di Alex Belli: senza dubbio la soap opera che ha inscenato ha retto una parte delle dinamiche del GF Vip 6, ma è bene pure precisare che il reality show c’era prima delle piroette del trio Duran, Soleil e Belli. E senza dubbio ci sarà anche dopo. Se il parmense pensa di essere la colonna dell’intero show è fuori strada. Si sorvoli poi su che colonna sia: ognuno fa le sue scelte d’immagine e ne trae i frutti.

GF Vip Sonia Bruganelli e quelle immunità date a Soleil che tanto fanno storcere il naso ai telespettatori

Capitolo immunità date a Soleil. L’italo americana ha beneficiato in più occasioni del salvataggio in extremis offertole dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La moglie di Bonolis è stata la più generosa con l’ex volto di Uomini e Donne. Ma perché la salva sempre quando è evidente che la ragazza è complice della sceneggiata Duran-Belli oltre ad avere avuto in più occasioni atteggiamenti più che controversi con altri inquilini? Questa la domanda che in tantissimi utenti hanno rivolto all’opinionista, la quale ha dato la seguente risposta su Instagram: