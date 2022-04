Katia Ricciarelli: “Al Grande Fratello Vip mi sono semplicemente difesa”

Katia Ricciarelli ha fatto un bilancio della sua avventura alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, dove è stata una delle protagoniste più discusse. I suoi comportamenti, così come le sue parole, sono stati considerati a volte troppo eccessivi da parte del pubblico del reality show. Ma a quanto pare la diretta interessata non è affatto pentita del suo percorso…

Al settimanale Vero l’ex moglie di Pippo Baudo ha affermato con convinzione:

“Ho detto molte cose su alcuni che erano con me durante questo percorso e, guarda caso, le cose che dicevo alla fine si sono rivelate tutte vere. Ma poi, di che cosa stiamo parlando? Quando una persona vuole offendere non può aspettarsi di trovare dall’altra parte qualcuno che non si difenda! Io non ho mai attaccato per prima, mi sono solo difesa”

L’attacco a Selvaggia Lucarelli

Secondo Katia Ricciarelli nei suoi confronti non c’è stato rispetto umano e se qualcuno pensa che non rispettare una signora di una certa età non sia un fatto grave “peggio per lui”. Nell’ultima intervista la soprano e attrice ha replicato anche a Selvaggia Lucarelli, che durante la permanenza al GF Vip 6 l’ha definita misogina, una che odia le donne.

Katia Ricciarelli ha così risposto:

“Della Lucarelli, no di sicuro! Sono amica delle donne che hanno qualcosa da dire e da dare”

Il rapporto oggi con gli ex gieffini

L’artista ha inoltre ribadito di essersi trovata molto bene al Grande Fratello Vip con: Aldo Montano, Soleil Sorge, Davide Silvestri, Carmen Russo, Nathalie Caldonazzo, Giucas Casella. Con quest’ultimo Katia ha un’amicizia che va avanti da 35 anni e che continuerà pure fuori la Casa più spiata d’Italia.

Tra l’altro di recente Davide Silvestri ha annunciato il suo matrimonio con la fidanzata Alessia Costantino: tra gli invitati solo due concorrenti del GF Vip, tra cui Katia Ricciarelli. L’altro è invece Barù che, seppur entrato nel bunker di Cinecittà solo in un secondo momento, è diventato ben presto un amico fraterno per l’ex attore di Vivere.

In una precedente intervista la Ricciarelli non ha nascosto una certa delusione nei confronti di Manila Nazzaro e Miriana Trevisan, con le quali aveva instaurato inizialmente un bel legame. Sono sempre stati difficili, invece, i rapporti con le sorelle Selassié: più volte Katia si è scontrata con Jessica, Lulù e Clarissa.

Katia Ricciarelli ha in più assicurato che Alfonso Signorini, che l’ha voluta a tutti i costi nel suo programma, è molto contento della sua partecipazione. Soprattutto perché, a detta di Katia, la Ricciarelli è riuscita a portare in prima serata la musica lirica che molti non conoscono.