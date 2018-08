Katia del Grande Fratello: pancino sospetto. Ascanio di nuovo papà?

Katia e Ascanio del Grande Fratello di nuovo genitori? Il pancino sospetto durante le vacanze in Salento

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono una delle coppie più amate del Grande Fratello. I due si sono conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia e da lì non si sono più lasciati. Si sono sposati nel 2005 e hanno da poco festeggiato ben tredici anni d’amore. La coppia sta trascorrendo le vacanze estive ad Ugento, una località salentina, insieme ai due figli Matilda e Tancredi di dieci e cinque anni. Il settimanale Gente ha scattato delle foto esclusive della famiglia al completo sulla spiaggia salentina mentre si divertono in acqua e si rilassano sui lettini dello stabilimento balneare. Proprio da queste foto arriva un dubbio. Katia mostra un pancino sospetto che fa pensare subito ad una possibile terza gravidanza. Ascanio e Katia saranno genitori per la terza volta?

Katia e Ascanio: dal Grande Fratello al matrimonio

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono più innamorati che mai. Le foto della vacanza in Salento ne sono una dimostrazione. “Se mi dovessero chiedere di descrivere l’amore gli risponderei: tu Ascanio” aveva scritto Katia in un post su Instagram in occasione dei loro tredici anni d’amore. Una dedica che dimostra la salda relazione tra i due gieffini che dalla casa del Grande Fratello sono arrivati fino al matrimonio per poi avere dei figli. “Ci siamo conosciuti al contrario, accettando da subito i nostri difetti” aveva scritto Ascanio nella stessa occasione. “Non esistono formule o ricette segrete per condividere la propria vita con la persona che hai scelto… 13 anni di amore, felicità, difficoltà, incomprensioni, come giusto che sia!” ha poi continuato il marito di Katia.

Katia e Ascanio: innamorati come il primo giorno

Anche il fatto che Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono innamorati come se fosse il primo giorno, spinge il gossip, ancora di più, a pensare all’arrivo di un terzo figlio. I due, per il momento, non hanno ancora confermato ma nemmeno smentito.