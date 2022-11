Katia Follesa e Valeria Graci, niente reunion: “Perché quel noi è finito e non tornerà”

Il popolare volto di Zelig esclude un ritorno in coppia con Valeria Graci e racconta che il suo sogno non era fare la comica

Il programma di Mediaset, Zelig, ha dato popolarità a molti personaggi e tra questi ci sono anche Katia Follesa e Valeria Graci. Le due donne hanno formato per molti anni un duo molto amato dal pubblico, poi qualcosa si è rotto. Ora hanno entrambe una carriera importante ma molti sperano che possano tornare insieme. A escludere questa possibilità però è stata la Follesa nel Podcast BSMT nel quale, oltre a raccontare il perché le loro strade si sono divise, ha esplicitamente detto che: “Quel noi è finito“. Nessuna reunion in vista dunque per loro:

“Se potessi tornare indietro mi incavolerei come una bestia perché sono state fatte scelte sbagliate. Alcune cose le ho lasciate correre perché non avevo voglia di prendere in mano la situazione e ciò ha fatto sì che si sgretolasse la situazione. In un momento tanto delicato avrei voluto che lei fosse più presente. Poi noi ne abbiamo parlato però poi quel tempo ormai era passato. Per molto tempo non ci siamo né viste e né sentite. Poi lei mi ha cercata e ci siamo chiarite. Però in quel momento era tardi e quel tempo era passato, quell’attimo non c’era più. Quel noi è finito. Poi c’è stato il ritorno di fiamma, ma per me quel tempo era andato e basta. Credo di essere stata diplomatica”.

Katia Follesa e l’avventura comica arrivata quasi per caso

La conduttrice di Junior Bake Off ha parlato anche di come è iniziata la sua avventura da comica. All’inizio non aveva pensato al ramo della comicità e anche se nelle recite le davano sempre ruoli da macchietta le sarebbe piaciuto fare l’attrice seria: “Volevo diventare la nuova Anna Magnani”. Poi un giorno è stata invitata a Scaldasole, un posto dove i comici di Zelig si trovavano per provare i loro pezzi e cambiò tutto.

Li ha conosciuto Valeria Graci che ha trovato da subito molto divertente e dopo poco hanno deciso di formare il duo che le ha fatte conoscere al grande pubblico. La Follesa ha raccontato com’è nato lo sketch di Valeriana e Katiana che si rifaceva a Uomini e Donne. Dovevano trovare nuovi personaggi dopo le Miss di Miss Italia e vennero viste mentre nel backstage imitavano le corteggiatrici del programma condotto da Maria De Filippi. Erano così divertenti che gli fu detto di portarle in scena ed effettivamente ebbero un grande successo. Nessuno sa però che questo pezzo nacque in radio durante un’ospitata dal Dj Albertino.

Infine il volto di Real Time ha spiegato com’è nato il tormentone “Brava! Bava! Brava!” nello sketch di Uomini e Donne. All’epoca il pubblico nel programma del pomeriggio di Canale 5 era “parlante” e c’era una signora di nome Daniela che interrompeva le corteggiatrici che dicevano quello che a lei non piaceva gridando proprio quella parola:

“Com’è nato il ‘brava, brava, brava’, quella in realtà non era una corteggiatrice, ma una del pubblico. La signora in questione si chiama Daniela che mi pare sia stata incriminata. Lei quando parlavano le pretendenti non le faceva finire e gridava ‘brava, brava, brava’. Quindi l’abbiamo preso ed è diventato un tormentone”.

Dopo le parole della comica è dunque inutile aspettarsi un ritorno in scena al fianco di Valeria Graci. Sarà una decisione definitiva visto che nell’ultimo show di Michelle Hunziker le abbiamo viste invece insieme?