Katia Follesa mattatrice a Michelle Impossible, lo one woman show con protagonista Michelle Hunziker. La comica ha affiancato a più riprese la conduttrice svizzera nel corso dello spettacolo. Come al solito è stata un tornado di battute e gag imbastite con tempi televisivi perfetti. A un certo punto si è palesata in studio sgambata, beccandosi qualche sciocca critica dagli onnipresenti leoni da tastiera. Ma la Follesa è donna tosta e con la risposta sempre pronta. E infatti non se ne è stata zitta zitta, rifilando delle repliche che hanno smontato in un amen coloro che l’hanno attaccata per il suo aspetto fisico.

Parecchi telespettatori hanno trovato perfetta la performance della comica a Michelle Impossible. C’è però anche chi l’ha attaccata. Particolarmente tristi alcuni commenti su alcune caratteristiche estetiche dell’attrice che però non ha voluto lasciar correre. Infatti, oltre a rispondere a qualche leone da tastiera su Instagram, ha postato le spiacevoli chiose ricevute e i suoi relativi contrattacchi tra le sue Stories Instagram.

“Ma perché con le cosce di fuori? Non hai belle gambe, perdona la franchezza”, ha scritto una tal Elisa a Katia che ha provveduto in un batter baleno a mandare al tappeto l’utente. “Pensa che volevo mostrare il c*lo ma avevo paura che coprisse tutto lo schermo”, la risposta sarcastica della comica.

Finita qui? No, in quanto sempre tal Elisa è tornata alla carica. “Meno male che non lo hai fatto, nel rispetto di chi avrebbe voluto vedere uno spettacolo sobrio”, la controreplica, poi conclusa con un cuoricino rosso, chiaro segno a sottolineare l’ironia tagliente del messaggio. La Follesa ha quindi mandato al tappeto per la seconda volta l’utente con un “Che dolce che sei”, intervento di nuovo zeppo di sarcasmo.

Michelle Impossible, uno show ben amalgamato e con buoni ascolti

Michelle Impossible ha funzionato lo scorso anno e pare che anche nella seconda stagione tutto stia filando liscio. Trattasi di un programma che non farà certo la storia della tv italiana. Il canovaccio su cui è costruito, però, è semplice e coinvolgente, ha ritmo. Insomma, è un prodotto più che apprezzabile e che non ha l’intenzione di volere strafare a tutti i costi, il che è una caratteristica positiva e non scontata. Lo show è piaciuto anche al pubblico: buoni i dati di ascolto, che hanno permesso alla Hunziker di aggiudicarsi la prima serata per quello che riguarda lo share.