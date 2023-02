By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 22 febbraio 2023

Michelle Impossible & Friends, all’esordio della seconda stagione su Canale Cinque, ha conquistato la prima serata registrando 2.8 milioni di utenti e il 21.3% di share. Dati più che buoni che, per il momento, confermano che il one woman show della conduttrice svizzera funziona. Male invece Rai Uno che con il film Piccole Donne coinvolge soltanto 1.8 milioni di spettatori (11.3%). Mare Fuori su Rai Due mantiene il proprio pubblico, segnando gli stessi dati di sette giorni fa: 1.3 milioni di utenti e l’8.1% di share. Chi L’ha Visto? si conferma una garanzia per Rai Tre: 1.8 milioni di utenti (11.5%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di mercoledì 22 febbraio 2023:

Rai Uno – Piccole donne ha avuto 1.859.000 spettatori (11.3%);

Canale 5 – Michelle Impossible & Friends ha appassionato 2.824.000 spettatori (21.3%);

Rai Due – Mare Fuori è stato seguito da 1.329.000 persone (8.1%);

Italia Uno – Rampage – Furia animale ha ottenuto 935.000 spettatori (5.3%);

Rai Tre – Chi l’ha visto? ha totalizzato 1.861.000 spettatori (11.5%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 614.000 spettatori (4%);

La 7 – Atlantide ha convinto 440.000 persone (3.3%);

Tv 8 – Name That Tune – Indovina la Canzone ha fatto compagnia a 421.000 persone (2.6%);

Nove – Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana è stato seguito da 245.000 spettatori (1.4%).

Ascolti tv mercoledì 22 febbraio 2023: preserale e access prime time

Soliti Ignori e L’Eredità sempre saldamente leader di fascia.

Rai Uno: I Soliti Ignoti totalizzano 4.555.000 spettatori (22.1%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.523.000 spettatori (17.2%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 3.134.000 spettatori (22.8%) nella prima parte mentre nella seconda 4.537.000 (27.1%);

Canale 5: Avanti un altro ha registrato 2.454.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e ne ha avuti 3.560.000 (22%) nella seconda;

Rete Quattro: Stasera Italia ha avuto 941.000 spettatori (4%) nella prima parte e 820.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte;

Rai Tre: Il Cavallo e la Torre ha raccolto 1.370.000 spettatori (6.7%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.684.000 spettatori (8.2%);

LA7: Otto e Mezzo ha interessato 1.547.000 spettatori (7.5%);

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 286.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv mercoledì 22 febbraio 2023: il pomeriggio

La vita in diretta cala e va sotto i 2 milioni di utenti, Pomeriggio cinque si avvicina.

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.568.000 spettatori (15.8%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.779.000 spettatori (20.3%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.993.000 spettatori (19.3%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 488.000 spettatori (5.4%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.653.000 spettatori (20.9%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.633.000 spettatori (21.9%);

Canale Cinque: Uomini e Donne ha coinvolto 2.691.000 spettatori (26.5%);

Canale 5: Il daytime di Amici ha interessato 1.724.000 spettatori (19.7%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.564.000 spettatori (17.8%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.318.000 spettatori (15.2%);

Canale 5: Pomeriggio Cinque ha ottenuto 1.728.000 spettatori (16.7%).

Ascolti tv della mattina di mercoledì 22 febbraio 2023

Fiorello sempre al top: 16.6% di share.