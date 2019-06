Katia e Vittorio a Temptation Island: la storia della coppia

Katia e Vittorio: la storia delle coppia di Temptation Island 2019

Tutto è pronto per la nuovissima edizione di Temptation Island 2019 che partirà questa sera, Lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5. Tra le nuove coppie del seguitissimo reality dei sentimenti e delle tentazioni, condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia, ci sono anche Katia e Vittorio. I due stanno insieme da quasi tre anni e insieme hanno deciso di partecipare al programma, anche se l’idea sembra essere nata da Vittorio. Il ragazzo, infatti, dichiara di essere innamoratissimo della sua fidanzata, ma non è certo di essere ricambiato allo stesso modo da Katia che risulta quella più sfuggente all’interno della coppia. Questione di carattere? Temptation 2019 servirà a Vittorio proprio per capirlo.

Temptation Island: Vittorio vuole scoprire se Katia è veramente innamorata di lui

Katia e Vittorio sono fidanzati da due anni e mezzo. Lui ha 31 anni ed è responsabile marketing mentre lei, che ha un fratello gemello, ha 25 anni, vive ancora con i genitori e ha lavorato come commessa fino a poco tempo fa. A differenza di Jessica e Andrea, in questa coppia ad avere dubbi è lui. È stato proprio Vittorio, difatti, a scrivere alla redazione di Temptation Island per mettere alla prova i sentimenti della sua ragazza: “Ho scritto io in accordo con lei. Sto con Katia da due anni e mezzo, sono innamorato di lei. Non so se dire la stessa cosa di lei”, dichiara.

Le parole di Vittorio su Katia: “La vedo sfuggente e troppo concentrata su sé stessa”

“La vedo sfuggente nei miei confronti. È molto concentrata su se stessa, invece io sono innamorato pazzo. Sono stati due anni intensi, abbiamo fatto dei viaggi, delle serate, ma entrambi abbiamo una grande libertà fin dall’inizio. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola e quando torna tardi la sera ed io mi arrabbio lei, tra il serio e lo scherzo, mi risponde ‘ringrazia che sono tornata!’. Se le chiedo perché sia così distante mi dice che fa parte del suo carattere”, racconta Vittorio che poi spiega: “Temptation Island mi servirebbe a capire se realmente è innamorata di me”.