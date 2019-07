Katia e Vittorio dopo il falò a Temptation Island: nuove consapevolezze

Vittorio lascia Katia al falò di confronto di Temptation Island: nuove consapevolezze per Collina

Nella serata di lunedì 29 luglio abbiamo assistito ai falò di confronto delle ultime tre coppie rimaste a Temptation Island. E quella formata da Katia e Vittorio era tra queste. Collina ha deciso di rompere e per sempre con la fidanzata, preferendo se stesso e la single Vanessa, con la quale probabilmente inizierà una frequentazione, o meglio è questo quello che ne è uscito fuori a fine puntata. La tentatrice, infatti, si è detta fortunata ad avere incontrato Vittorio e ha rivelato che sarebbe stata molto contenta di vederlo anche a telecamere spente. Un vero colpo di scena per l’ex coppia, ma i due sono rimasti fermi sulle loro decisioni o sono tornati indietro sui loro passi? Mentre aspettiamo la puntata del programma dedicata a “un mese dopo…“, sia Katia che Vittorio si sono confessati con la redazione subito dopo l’acceso confronto.

Vittorio e Katia dopo il falò: le loro prime dichiarazioni dopo la rottura

Le interviste esclusive alla Fanelli e a Collina sono state pubblicate su Wittytv.it, il sito dedicato agli show di Maria De Filippi. Le immagini hanno catturato i sentimenti dei due subito dopo il confronto finale. Mentre Katia appare molto abbattuta dalla decisione presa dall’ex, Vittorio invece è sempre più convinto; nel villaggio dei fidanzati ha acquistato molta fiducia in se stesso, e sicuro che ora vuole altro per la sua vita, ha deciso di uscire dal programma con Vanessa, la single che si era avvicinata a lui durante i famosi 21 giorni. “Mi è dispiaciuto vederla piangere“, ha esordito Vittorio, “All’inizio mi ha fatto molto male, poi ho avuto la forza di reagire e la fortuna di aver conosciuto un gruppo di persone che mi ha aiutato a riscoprire il Vittorio che rimaneva chiuso in sé. Non posso sopportare di sentirmi giudicato, il mio comportamento in due anni e mezzo è stato esemplare. Io e Katia abbiamo bisogno di cose diverse“.

Temptation Island: le motivazioni della rottura di Katia e Vittorio, la Fanelli non ci sta

Sembra che alla base della decisione di Vittorio di chiudere la relazione con Katia ci siano state le continue prese in giro di lei, soprattutto nel corso delle prime settimane vissute all’interno del villaggio. Inoltre anche l’esuberanza “fotonica” di Katia non è piaciuta a Vittorio, per non parlare dei complimenti ai tentatori. Ma la Fanelli non ci sta e si è sfogata subito dopo il falò: “Alla fine, non credo di aver sbagliato come ha ribadito lui. Lui dice di non essersi innamorato, ma come fa a dire che è un’amica?!“, ha detto riferendosi al rapporto dell’ex con la single Vanessa.