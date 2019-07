Katia e Vittorio, a Temptation Island l’altra verità: parla Sabrina

Temptation Island, Katia e Vittorio nella quarta puntata del 15 luglio 2019

Katia e Vittorio nella quarta puntata di Temptation Island 2019 hanno continuato a regalare sorprese. Il momento dedicato a questa coppia è iniziato con Katia che ha preso una decisione importante e il video mostrato subito a Vittorio nel Pinnettu. Nel video, Katia era molto nervosa per il comportamento del tentatore Giovanni e voleva eliminarlo. Si è lamentata anche del fatto che lui non ha parlato molto durante la loro esterna. La mattina seguente sembrava decisa a evitarlo, ha anche un po’ pianto per lui e in fase eliminazione ha effettivamente eliminato Giovanni, dicendogli però che adesso ha bisogno di stare da sola. Poi è scoppiata a piangere tra le braccia di Cristina, ma se in settimana si pensava che piangesse per il fidanzato Vittorio stasera abbiamo scoperto che ha pianto dopo aver eliminato Giovanni!

Katia e Vittorio sempre più distanti: lei piange per Giovanni, lui tenta di baciare Vanessa

Era uscito un video anticipazione sul pianto di Katia, infatti, e molti pensavano a un capovolgimento della situazione. La fidanzata in realtà ha pianto per il tentatore! Poi si è avvicinata, ma parlando di amicizia, a Nicolas Bovi, il papà del primo figlio di Beatrice Valli. Ovviamente Vittorio non ha reagito bene al video, soprattutto perché la sua fidanzata ha pianto per l’altro. Al falò con Filippo, Vittorio ha detto di essere dispiaciuto per il pianto di Katia anche se non ne ha capito fino in fondo la natura. Se ha pianto per aver perso il single o perché lui non era interessato a lei. “Dal momento in cui è entrata mi ha messo totalmente da parte”, ha detto Vittorio dopo aver visto un video in cui Katia si divertiva durante una festa in spiaggia. Secondo lui, la fidanzata è insicura e non se lo aspettava. Oggi pensa di aver bisogno di una persona matura accanto, ma ha ammesso che sente la mancanza della Katia di un tempo. Non riconosce la persona che vede a Temptation Island e ha pensato anche che lei abbia voluto partecipare al reality avendo già in mente altro.

Katia è innamorata di Vittorio: parla Sabrina al falò di Temptation Island

Poi è toccato a Katia affrontare il falò con Filippo. Prima di vedere i video, la fotonica di Temptation Island 2019 ha detto di avere dubbi sui sentimenti di Vittorio e di essere curiosa di vedere fin dove si è spinto. Ha anche dubitato della sua fedeltà, anche fuori dal programma. Poi nel video ha visto un’esterna tra Vittorio e Vanessa, organizzata da lui. Sono andati vicini al bacio? Sì, lui ha anche confermato che c’è attrazione da parte sua. Dopo il video, Katia ha riconosciuto di aver dedicato poca attenzione al fidanzato ultimamente, ma allo stesso tempo pare che anche a lei mancasse qualcosa. A Temptation Island si aspettava che Vittorio chiedesse un confronto per chiarire le cose con lei e poi conoscere Vanessa. “Io comunque sto bene, è normale che nel villaggio ci penso perché ho un cuore”, ha detto. A questo punto è intervenuta Sabrina: “Lei vuole dimostrare quello che non è. Lei tiene molto a Vittorio, è anche innamorata di lui. Magari non lo dimostra quanto lui, lo dimostra in maniera diversa ma…”.