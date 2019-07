Anticipazioni Temptation Island, Katia scoppia a piangere: Vittorio l’ha fatta grossa

Temptation Island 2019, le ultime anticipazioni sulla prossima puntata: Katia e Vittorio protagonisti

Anche questa settimana proseguono le anticipazioni di Temptation Island provenienti direttamente dai profili social del reality show. I protagonisti del video diffuso poco fa su Instagram sono Katia e Vittorio. Questa coppia sembrava avere un destino segnato, sembravano destinati a uscire separati visto il modo in cui lei parlava del fidanzato. Katia non sembrava soddisfatta per nulla del suo rapporto e di come è fatto Vittorio. Il suo percorso è iniziato in modo spensierato, sembrava essere lei quella che avrebbe fatto soffrire di più l’altro. Non ha mancato di fare apprezzamenti sul tentatore Giovanni , poi il suo “fotonico” è diventato un tormentone. E invece la situazione si è totalmente ribaltata: adesso è Vittorio che sembra più vicino alle tentatici rispetto alla fidanzata!

Anticipazioni Temptation Island, Katia scoppia a piangere: cosa farà Vittorio?

Già durante il falò della seconda puntata, Katia è rimasta sbigottita guardando il video di Vittorio con la single Vanessa. La vicinanza fra i due era evidente, in più lui sembrava pronto a cedere alla tentazione! È mancato davvero poco per vedere un bacio fra i due, probabilmente è stata la tentatrice stessa a impedire tutto evitando il tentativo di Vittorio. Evidentemente succederà molto di più nella quarta puntata di Temptation Island. Nel video su Instagram con le ultime anticipazioni infatti assistiamo a una reazione inaspettata di Katia: scoppierà a piangere fortissimo. Il pianto disperato di Katia forse in pochi se lo sarebbero aspettati, ma rimane adesso la curiosità di vedere cosa avrà combinato Vittorio per scatenarlo.

Katia e Vittorio anticipazioni, a Temptation Island falò in arrivo?

“Nella quarta puntata accadrà di tutto… Vedremo Katia come non l’abbiamo mai vista”, questa la didascalia che accompagna il video del pianto disperato di Katia. Intanto, nel promo pubblicitario per la prossima puntata, si può vedere Vittorio ancora più vicino a Vanessa: si passeranno anche un biscotto da bocca a bocca. E lui a un certo punto dirà: “Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quel che lascia ma non sa quel che trova”. Insomma, la fine di questa coppia è vicina? Sarà proprio Katia a chiedere un falò di confronto immediato a Vittorio, dopo quello di Jessica e Andrea?