Katherine Schwarzenegger, la figlia di Arnold ha partorito: giallo sul sesso

Katherine Schwarzenegger ha partorito. La figlia del noto Arnold e della giornalista Maria Shriver ha dato alla luce il suo primo figlio, frutto dell’amore con Chris Pratt. L’annuncio non è arrivato direttamente da loro ma dal fratello di lei, Patrick, che, incredulo dalla gioia e dall’emozione, ha mandato un video a ET questa domenica mentre lasciava un supermercato di Santa Barbara, in California, dove aveva comprato un regalo; il sito racconta che Patrick aveva in mano un pacco con un fiocco rosa mentre parlava ma sottolinea che non è chiaro se il dono fosse per sua sorella o per la bambina (che quindi potrebbe anche essere un bimbo). Vige insomma l’assoluta riservatezza sulla vita privata di Katherine e Chris che a quanto pare non vogliono permettere in alcun modo al mondo del gossip e della cronaca rosa di sporcare questo bel momento.

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt genitori: le ultime indiscrezioni sulla nascita a sorpresa

Patrick non ha raccontato quando il bambino o la bambina è arrivato ma una fonte anonima ha rivelato a ET che la macchina di Chris Pratt è stata vista al St. John’s Hospital di Santa Monica venerdì pomeriggio. Anche Arnold e e Maria sono stati avvistati mentre si recavano a casa della coppia; lo stesso hanno fatto la mattina del giorno dopo, sicuramente felici ed emozionati per la nuova vita che avevano potuto accogliere il pomeriggio prima. Sempre ET racconta che di sabato è stato consegnato pure un bel mazzo di fiori a casa di Katherine e Chris; niente è stato detto però sul mittente che potrebbe essere tanto un parente quanto un amico di famiglia.

Figlio Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt: dall’annuncio ad aprile al parto ad agosto

Ricordiamo che Pratt e Katherine si sono sposati lo scorso giugno in una cerimonia intima in Montecito, in California, e che ad aprile la coppia aspettava già il suo primo figlio. Che oggi è arrivato e ha riempito di gioia la vita delle famiglie coinvolte. Non ci resta che fare gli auguri ai due innamorati per questo splendido momento della loro esistenza!