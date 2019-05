Katherine Kelly Lang, Brooke di Beautiful: nuovi film, legame con Alex Belli

Katherine Kelly Lang: Brooke Logan di Beautiful e il film girato in Italia con Alex Belli

Katherine Kelly Lang, la nota attrice che vede da ben 32 anni le vesti di Brooke Logan in Beautiful, parla ora del suo rapporto con Alex Belli. Tra i due è nato un rapporto di amicizia durante le riprese del film italiano di Adelmo Togliani, Dagli occhi dell’amore. Il cast vede anche la presenza di Maria Guerriero, nel ruolo di Denise. Non è la prima volta che la giovane attrice, Alex e Katherine girano insieme delle scene di una pellicola. Infatti, nell’anno 2017 i tre si erano già incontrati sul set del cortometraggio Ciao Nina, sempre di Togliani. Il corto, incentrato sul tema del femminicidio, fu presentato fuori concorso durante la 74esima edizione del Festival di Venezia. Ora Katherine si ritrova nuovamente a recitare al fianco di Alex. In un’intervista per Nuovo Tv, l’interprete di Brooke Logan parla del suo personaggio, ma anche dell’esperienza vissuta sul set italiano.

Katherine Kelly Lang: la star di Beautiful parla del suo rapporto con Alex Belli e del futuro nel mondo del cinema

Nel corso dell’intervista per Nuovo Tv, Katherine parla del personaggio interpretato per il film di Togliani. L’attrice spiega che all’interno della pellicola interpreta Sally, una donna abbastanza diversa da Brooke Logan. “È più dura”, dichiara, facendo il paragone tra il personaggio di Beautiful e quello di Dagli occhi dell’amore. “In questo film mi sono divertita, mi piace lavorare l’Italia”, rivela la bellissima Katherine. Ma non solo, l’attrice parla anche del rapporto nato con Belli: “Ho legato con Alex Belli e la sua compagna”. Un bel rapporto, dunque, quello nato tra la star di Beautiful e l’attore italiano. L’attrice conferma che non si fermerà qui e anticipa che dopo questa pellicola ce ne saranno altre. Dunque, sicuramente rivedremo nuovamente Katherine sul grande schermo.

Katherine Kelly Lang non si separerà mai dalla sua Brooke Logan

Ovviamente Katherine non può parlare del suo personaggio Brooke Logan. Da ben 32 anni veste il ruolo della bella bionda di Los Angeles, che da sempre lotta per l’amore con Ridge Forrester. L’attrice spiega che non lascerà mai questo ruolo: “Brooke fa parte della mia vita e resterà sempre con me e io con lei. Ma ovviamente non rinuncerò a fare altro come attrice.” Katherine non si separerà mai dalla Logan, che al momento sta sostenendo sua figlia Hope nel suo nuovo matrimonio con Liam. Nonostante ciò, l’attrice sa di voler fare anche altro nel mondo della televisione e del cinema.