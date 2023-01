By

Sembra non esserci davvero pace per la famiglia reale. Dopo gli ultimi scandali a seguito dell’uscita della biografia del principe Harry, questa volta ad allarmare Buckingham Palace è la principessa Kate Middleton. Secondo la rivista Neue Post, infatti, la futura Regina consorte sarebbe stata ricoverata d’urgenza a causa di un forte calo di peso.

A seguito delle sue tre gravidanze, la moglie del Principe William avrebbe subito un preoccupante dimagrimento arrivando a pesare, ad oggi, appena 47 Kg. La situazione sembrerebbe essere davvero allarmante e c’è chi parla di disturbi alimentari.

Nel caso questa notizia fosse vera, il Palazzo Reale starebbe vedendo la storia ripetersi da una Principessa del Galles all’altra. Com’è noto, Lady Diana, per l’appunto Principessa del Galles prima di Kate, ha combattuto per anni contro la bulimia, malattia che l’ha portata a vivere anni di grande dolore.

Secondo quanto riportato da alcuni insider, il malessere della madre del principino George sarebbe stato intensificato ulteriormente a causa di una serie di scontri con la Regina Consorte Camilla. In particolar modo, pare che la moglie del Re Carlo stia cercando in tutti i modi di tenere a bada Catherine e abbia coinvolto anche i genitori della principessa, addirittura costretti ad entrare dalla porta di servizio quando arrivano a Palazzo.

Inoltre, le dichiarazioni rilasciate dal cognato sono state fonte di grande stress per la 41enne britannica. In qualunque caso, queste rimangono solamente indiscrezioni dato che, fino ad ora, non c’è stato nessun comunicato ufficiale da parte di Buckingham Palace.

William e Kate perdono consensi dopo l’uscita di “Spare”

Secondo una ricerca Ipsos, i principi del Galles non starebbero uscendo totalmente illesi dalle pesanti rivelazioni del principe Harry. I due hanno, infatti, perso qualche punto di popolarità: William ha perso ben 8 punti di consenso, e sua moglie, 7.

Nel suo libro campione di incassi, il minore dei figli del Re Carlo ha parlato molto del rapporto conflittuale con il fratello. I due sono sempre stati uniti da una relazione di “amore e odio”, fratellanza e competizione. La collisione definitiva è avvenuta poi nel 2019, quando, durante una discussione molto violenta a Nottingham Cottage, l’erede al trono ha finito per spintonare a terra l’autore di “Spare“.

Ciò nonostante, Kate e William rimangono i membri della famiglia reale più amati, sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti d’America. A differenza del duca di Sussex e la moglie Meghan Markle, che hanno subito un drastico calo di gradimento, tanto che Harry è stato incoronato come “l’uomo più odiato d’Inghilterra”.