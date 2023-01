Kate Middleton “graffia” Harry sulla salute mentale: che frecciata

William e sua moglie non sono rimasti del tutto in silenzio dopo l’uscita dell’autobiografia Spare del marito di Meghan Markle

Il libro Spare del principe Harry sta facendo parlare da giorni. Era proprio questo lo scopo del marito di Meghan Markle, sin dall’inizio. Difficile pensare che il figlio più piccolo di Re Carlo III e Lady Diana non immaginasse che ci sarebbe stato tanto clamore. Da Buckingham Palace, però, non arriva alcuna risposta ai suoi feroci attacchi. Infatti, William e Kate Middleton sembrano preferire il silenzio a tutti i retroscena svelati da Harry nel suo libro. Nonostante questo, c’è una frase della principessa che sembra rappresentare una chiara frecciata al cognato.

I segreti svelati dal marito di Meghan Markle sulla Corona e sui suoi rapporti con la famiglia reale hanno di sicuro infastidito Kate e William. Non saranno rimasti indifferenti alle parole di Harry riportate sulla sua autobiografia Spare. Proprio in questi giorni, la coppia reale ha partecipato a un incontro all’Open Door Charity Birkenhead per parlare di salute mentale. Ed è proprio in questa occasione che Middleton si è lasciata andare a quella che sembra essere una frecciata nei confronti di Harry.

Durante un confronto con un gruppo di ragazzi, che hanno deciso di intraprendere la strada della musica per contrastare i loro disturbi, pare che la principessa abbia finalmente avuto la possibilità di prendere la palla al balzo. La frecciata di Kate Middleton a Harry è arrivata quando un ragazzo ha esposto il suo pensiero: “Fare musica e lasciar emergere i nostri sentimenti è meglio che parlarne in un contesto clinico. Posso metterlo in parole”.

Ecco che la futura regina consorte ha dichiarato: “Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili”. I tabloid inglesi hanno rilevato in queste sue parole un riferimento a Harry. Il motivo? In alcune fasi del suo libro Spare, il principe racconta dei risultati ottenuti attraverso la terapia, che l’ha aiutato a capire quale strada percorrere.

Su questo il marito di Meghan Markle avrebbe avuto degli scontri proprio con il fratello William. Sempre secondo quanto ha rivelato Harry nella sua autobiografia, tra loro ci sarebbero state liti anche violente. Tornando al percorso di terapia, il principe ha raccontato nel suo libro che William gli avrebbe più volte detto che tale esperienza aveva avuto su di lui un effetto da lavaggio del cervello.

Per questo, è inevitabile che pensare che dietro le parole di Kate Middleton ci sia una frecciata diretta al cognato!