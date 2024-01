Kate Middleton, “problema serio”: ipotesi isterectomia, cos’è emerso

Ore non facili per Kate Middleton. Con un comunicato ufficiale divulgato il 17 gennaio la Royal Family ha reso noto che la moglie del futuro re, William, è stata ricoverata nella London Clinic in quanto ha subito un non meglio precisato intervento all’addome. Kensington Palace ha provato mantenere un tono asciutto e neutrale nel diramare la notizia a livello mediatico; notizia che, in un amen, ha fatti il giro del mondo.

Non è stato rivelato il motivo preciso relativo alla necessità di intervenire chirurgicamente. E probabilmente mai lo si saprà. Intanto i media britannici hanno provato ad andare a fondo della questione. Alcune testate nazionali insistono sul fatto che le condizioni di salute della principessa potrebbero essere “serie”. C’è chi parla persino di “isterectomia“. Il ricovero di Kate, inoltre, non avrebbe nulla a che fare con un eventuale tumore come invece qualcuno aveva inizialmente ed erroneamente ipotizzato.

Cos’è l’isterectomia

Cos’è l’isterectomia? Trattasi di una tecnica chirurgica che comporta l’asportazione dell’utero. Durante l’operazione ci può essere anche la rimozione della cervice, delle ovaie, delle tube di Falloppio e di altre strutture circostanti. Quasi sempre viene svolta da un chirurgo ginecologo.

Quando l’intervento prevede la rimozione dell’intero utero si parla di isterectomia totale; il caso invece dell’isterectomia parziale è quando si procede alla rimozione del corpo uterino lasciando intatta la cervice; c’è poi l’isterectomia sopracervicale o isterectomia subtotale. In svariati casi nel corso dell’operazione vengono asportate anche le ovaie e si parla allora di isterectomia con annessiectomia.

La nota sulle condizioni di salute di Kate Middleton

“Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri per un intervento programmato all’addome”. Così Kensington Palace che ha aggiunto: “L’intervento è riuscito con successo, ma si ritiene che la [principessa] rimarrà in ospedale per dieci o quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza. Su consiglio medico è improbabile che [la principessa] ritorni ai pubblici doveri fino a dopo Pasqua”.

Il dettaglio del ricovero di circa due settimane ha colpito l’opinione pubblica. In effetti si tratta di un tempo non di poco conto che presuppone che l’operazione non sia stata un intervento di routine. Anche il fatto che Kate rimarrà a riposo dagli impegni ufficiali fino a dopo Pasqua è stato interpretato dai media d’oltremanica come un elemento abbastanza allarmante.

La principessa, dal canto suo, ha chiesto il rispetto della privacy sulla causa che l’ha portata sotto i ferri. Un desiderio condivisibile, ma che, come prevedibile, non ha fermato la curiosità dei tabloid e delle testate anglosassoni. Le fonti reali avrebbero assicurato al Times che Kate “sta bene” e si starebbe riprendendo. La tv di Stato, ossia la Bbc, però, ha offerto una versione meno edulcorata della faccenda: “Il problema di Kate è serio”.

Il principe William, per stare vicino alla moglie in questo momento delicato, ha rallentato i suoi impegni. Sarebbe rimasto due giorni al suo capezzale, nella London Clinic attorno a cui sono stati schierati molti agenti di sicurezza. Stando alle indiscrezioni raccolte dal Mirror, però, i figli della coppia non potranno incontrare la mamma in ospedale: “È improbabile che la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis vedano la madre durante il ricovero, perché non sono permesse visite di bambini”.