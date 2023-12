Kate e William, foto Natale: mai prima d’ora s’erano presentati così

Come da tradizione, anche quest’anno, la famiglia reale inglese ha pubblicato uno scatto per Natale. Kate e William appaiono con i figli George, Charlotte e Louis sorridenti. Ma ciò che ha più suscitato scalpore è il fatto che la foto sia in bianco e in nero e che indossano tutti un abbigliamento casual.

Dal ritratto, infatti si può notare come Kate e Charlotte hanno una camicia bianca e un jeans. La stessa camicia è indossata dagli altri membri della famiglia che però portano un pantalone nero. Ma, soprattutto, i più piccoli di casa sfoggiano delle sneakers.

Questa foto si distingue molto da tutte le altre realizzate negli anni precedenti. Innanzitutto, per la scelta di non fare uno scatto a colori. Ma poi anche per la scenografia. Solitamente la famiglia reale opta per un ambiente all’aperto, invece, in questo caso, ha preferito allestire un set all’interno di Windsor. Un po’ una risposta agli ultimi scandali e diatribe che ci sono state con Harry e Meghan. Mostrandosi così spontanei e sorridenti, la famiglia vuole dimostrare di stare bene e di essere, soprattutto, ancora unita.

Un altro elemento che ha colpito molto gli utenti è stato rivedere i piccoli di casa. I bambini ormai sono cresciuti e si incomincia anche a notare la somiglianza tra George e sua madre e tra Charlotte e William.

Lo scopo è stato dunque quello di rispondere alle accuse di razzismo (fatte principalmente da Meghan), mostrando la propria unità familiare e augurando, con il sorriso, buon Natale.

Le accuse di Harry e Meghan

Da quando la coppia si è allontanata dalla Casa Reale non sono mancate le accuse rivolte alla famiglia Reale. Dopo la morte della Regina Elisabetta (avvenuta a settembre 2022), Harry e Meghan hanno continuato a rilasciare interviste e dichiarazioni che hanno screditato la famiglia inglese. Il culmine è stato raggiunto con la pubblicazione di Spare, il libro del principe Harry.

Ma, mentre Re Carlo, risponde alle accuse, attraverso dei gesti che fanno indispettire i duchi di Sussex, lo stesso non vale per William e Kate. La coppia, infatti, continua a rispettare i propri impegni monarchici e questo scatto è la dimostrazione di come la famiglia rimane unita, nonostante tutto.