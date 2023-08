Harry e Meghan, ennesimo ‘schiaffo’ di Re Carlo: ecco cos’ha fatto

Ennesimo schiaffo per Harry e Meghan Markle da parte di Re Carlo III e Buckingham Palace. Ebbene il sovrano ha deciso di concedere a Sir Edward Young uno dei titoli più importanti della Corona. Cosa c’entra la coppia protagonista della nota Megxit? L’uomo in questione è un alto funzionario che proprio non piace ai Duchi di Sussex, tanto che gli avevano affibbiato il soprannome “l’ape”. Scendendo nel dettaglio, papà Carlo ha nominato Lord in Waiting, Sir Edward Young. Questo significa che, da ora in poi, l’alto funzionario di Stato avrà il potere di rappresentare il Re in tutte le occasioni a cui lui non potrà prendere parte.

Si tratta di un incarico davvero molto importante, come si può notare. Secondo quanto riporta Leggo, una fonte vicina a Buckingham Palace ha fatto sapere che Re Carlo III nutre un grande rispetto nei confronti di Lord Young, a cui è grato per tutto ciò che ha fatto per la Regina Elisabetta. Infatti, si tratta dell’aiutante più anziano della defunta sovrana. Era stato nominato Lord quando si era ritirato dal servizio reale dopo ben 19 anni di fedeltà. Dopo la morte di Elisabetta II, Lord Young è sempre rimasto a fianco a Carlo, dandogli tutto il suo supporto.

E ora il sovrano di Inghilterra non può che omaggiarlo con questa nomina così prestigiosa e ambita, ringraziandolo per tutto il lavoro che ha svolto per sua madre. Lord Young si è spesso anche ritrovato a svolgere le sue mansioni sotto “una forte pressione”. Dunque, si può dire che è una persona molto rispettata da Re Carlo. Ma il Lord non ha colpito positivamente, invece, Harry e Meghan.

Nel suo libro Spare, il fratello di William parla del funzionario come una delle persone che ha ostacolato i progetti suoi e di sua moglie. In particolare, a Buckingham Palace, proprio Lord Young avrebbe influenzato l’opinione che la Regina si era fatta di Meghan Markle.

Al funzionario i due Duchi di Sussex, che pare siano vicini al divorzio, avevano anche dato un soprannome, come già indicato, ovvero “l’ape”. Nel libro Spare, Harry spiega il perché. Il soprannome deriva dal suo “aspetto un po’ rotondo” e dal suo atteggiamento. In particolare, il figlio di Re Carlo III fa notare che Lord Young riuscirebbe sempre a infilarsi in qualsiasi situazione con eleganza e grande nonchalance.