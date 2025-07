Kate Middleton premia Sinner, il dettaglio fisico preoccupa: cosa è stato notato

Molti non credevano di vedere Kate Middleton a Wimbledon. La principessa, invece, si è presentata all’All England Lawn Tennis Club in ben due occasioni. Sabato 12 luglio, per seguire la finale femminile, e domenica 13, giorno leggendario per lo sport nostrano: Jannik Sinner ha trionfato contro Carlos Alcaraz. Mai nessun italiano prima d’ora era riuscito nell’impresa di alzare il trofeo più prestigioso del tennis mondiale. A premiarlo proprio Kate, impeccabile. La moglie del futuro re William ha optato per un vestito azzurro acceso di Roksanda, impreziosito da un fiocco sulla spalla e un cappello a tesa larga in paglia griffato L.K. Bennett. Stile ed eleganza, come al solito. Tra i milioni di spettatori che l’hanno osservata, diversi coloro che hanno notato un dettaglio fisico e che hanno espresso preoccupazione.

Come è noto la principessa del Galles sta pian piano tornando agli impegni pubblici dopo essersi sottoposta a terapie oncologiche nell’ultimo anno e mezzo. Massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Quel che si sa è che è stata aggredita da un tumore nella zona dell’addome a inizio 2024. Da allora non è più tornata a lavorare a pieno regime. Da quando ha cancellato la sua presenza ad Ascot il mese scorso, quella di Wimbledon è stata la sua prima partecipazione a un evento pubblico al di fuori delle accoglienze di visite di Stato.

A preoccupare diversi ‘sudditi’ è stata la sua magrezza. Da sempre Kate ha una figura longilinea. Inevitabilmente, dopo la diagnosi di tumore, è diventata ancor più magra. In particolare, a colpire è stato il suo esilissimo girovita. Sui social, tanti hanno espresso apprensione per il suo stato di salute. Molti, però, hanno preferito vedere il bicchiere mezzo pieno, vale a dire che hanno sottolineato che la principessa è tornata a mostrarsi pubblicamente, interpretando tale scelta come un segno positivo circa le sue condizioni.

All’All England Lawn Tennis Club, Kate si è presentata naturalmente accompagnata dal marito. Presenti anche i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Un bel quadretto familiare. Anche loro hanno assistito al successo di Jannik Sinner, proiettato sempre di più nell’olimpo del tennis mondiale.