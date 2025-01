Kate Middleton, buone notizie sul cancro. Piovono critiche su Meghan

Finalmente arrivano buone notizie da Buckingham Palace e da Kensington Palace: la principessa del Galles ha annunciato che il suo cancro è in remissione. Kate Middleton ha affidato al suo profilo ufficiale di X l’annuncio sulle sue condizioni di salute. Ma se a Londra, si tira un sospiro di sollievo per la futura regina, oltreoceano continuano le batoste per i principi fuggiti. Harry e Meghan sono bersaglio di feroci critiche anche durante i tragici incendi di Los Angeles.

Dopo un anno di ansia e preoccupazioni per la salute della moglie di William, finalmente i sudditi possono leggere bellissime notizie. Kate Middleton ha visitato il Royal Marsden Hospital per incontrare alcune pazienti che come lei stanno affrontando le chemioterapie e ha colto l’occasione per dare l’annuncio che tutti aspettavano. Il suo cancro è in remissione e lei è pronta a guardare al futuro. Nell’annuncio ringrazia l’ospedale e tutti coloro che le sono stati al fianco durante questo anno difficile, ora è pronta a guardare al futuro.

Volevo cogliere l’opportunità per ringraziare il Royal Marsden per essersi presi così tanto cura di me in questo ultimo anno. I miei ringraziamenti più sentiti vanno a coloro che hanno camminato silenziosamente accanto a me e William mentre attraversavamo tutto questo. Non avremmo potuto chiedere di più. Le cure e il supporto che ho ricevuto da paziente sono stati eccezionali. Con il mio nuovo ruolo, come Patrocinatore del Royal Marden la mia speranza è che supportando la ricerca e l’eccellenza clinica, promuovendo il benessere dei pazienti e delle loro famiglie, possiamo salvare più vite e trasformare l’esperienza di coloro che sono affetti dal cancro. È un sollievo essere in remissione e ora resto concentrata nella ripresa. Come sanno tutti coloro che hanno avuto esperienza con una diagnosi di cancro, ci vuole tempo per abituarsi alla nuova normalità. Io comunquenon vedo l’ora di affrontare l’anno che ci si prospetta. C’è così tanto per cui essere entusiasti. Grazie a tutto per il vostro continuo supporto. C

I wanted to take the opportunity to say thank you to The Royal Marsden for looking after me so well during the past year.

My heartfelt thanks goes to all those who have quietly walked alongside William and me as we have navigated everything.

We couldn’t have asked for more.… pic.twitter.com/f3sA7yZdOi

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 14, 2025