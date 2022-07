La moglie del Principe William è stata criticata per il modo in cui appare ogni volta in pubblico il suo primogenito

Non ha neppure dieci anni ma George d’Inghilterra è già un vero ometto. Nella maggior parte delle occasioni mondane il figlio di William e Kate sfoggia completi eleganti e tradizionali, con giacca, camicia e cravatta, come un adulto qualsiasi. Una scelta che ha attirato parecchie critiche soprattutto all’ultimo torneo di Wimbledon.

Il bambino ha assistito alla finale dell’evento con i suoi genitori e ha patito parecchio il caldo come mostrano alcune immagini in cui George ha la faccia sofferente e per niente divertita. Tanto è bastato sul web ad additare Kate Middleton come una cattiva madre che non ha a cuore la salute e il benessere del proprio bambino. Secondo molti genitori il bis nipote della Regina Elisabetta doveva indossare qualcosa di più leggero adatto sia alla giornata afosa sia alla sua età.

Ma c’è un motivo se Kate veste il suo primogenito come un piccolo lord… La Middleton ha infatti il difficile compito di insegnare a George a comportarsi da re. Come fanno sapere gli esperti reali, la cognata di Harry e Meghan deve abituare il suo primogenito alle rigide regole della famiglia reale. A partire dai suoi look, che devono essere sempre impeccabili e all’altezza del titolo nobiliare.

Kate Middleton è piuttosto severa e determinata tanto da aver avuto una discussione con il marito durante la finale degli Europei dell’estate 2021. Lo scorso anno il Principe William ha provato a trasgredire e ha suggerito alla moglie di far indossare a George una maglia della Nazionale inglese di calcio. Kate, che tra l’altro non ha neppure una goccia di sangue blu a differenza di William, è stata però irremovibile…

Stando sempre a quello che si dice a palazzo Kate e William educano George in una maniera particolare e molto diversa rispetto ai suoi fratelli Charlotte e Louis. Gli insegnamenti della coppia sono focalizzati sul rendere George un buon leader, competente ma allo stesso tempo saggio. Il piccolo ha scoperto che sarebbe diventato il futuro re d’Inghilterra all’età di 7 anni e da allora la sua vita è cambiata.