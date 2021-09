Kate Middleton incinta del quarto figlio? Spuntano le foto di Chi

Il settimanale Chi pubblica, nel numero di edicola da mercoledì 15 settembre, le eccezionali immagini, in esclusiva mondiale, di Kate Middleton sorpresa in un momento informale con i figli George e Charlotte. La futura regina d’Inghilterra ha accompagnato i bambini a fare acquisti in una cartoleria vicina alla scuola che frequentano, senza scorta (che è rimasta a distanza).

Kate Middleton, che cerca di far vivere ai figli una vita il più possibile simile a quella dei loro coetanei, ha poi voluto che fosse proprio George a pagare la piccola spesa (matite colorate e gomme profumate per lui e per la sorellina) con i soldi della “mancetta” settimanale che lei e William gli danno, infrangendo così la prima regola di tutte le Case reali del mondo, cioè che i principi di sangue non pagano mai perché non portano mai soldi in tasca.

Kate Middleton è apparsa sorridente e in splendida forma nel suo leggero e semplice abito a fiori, portato con i sandali bassi, a smentire così le voci che si sono rincorse in questi giorni su una sua possibile quarta gravidanza. Da qualche tempo la moglie del Principe William non si faceva vedere in giro e più di qualcuno aveva parlato di una nuova dolce attesa dopo George, Charlotte e Louis.

Basta figli per Harry e Meghan

William e Kate non hanno mai nascosto di desiderare una famiglia molto numerosa, a differenza di Harry e Meghan Markle che hanno annunciato di volersi fermare a due soli figli (Archie e Lillibeth). Durante le tre gravidanze la Middleton ha sofferto di iperemesi gravidica, un disturbo che causa nausea e vomito continuo tanto da non riuscire neppure ad alzarsi dal letto.

Un’immensa sofferenza che però non ha fermato la futura regina d’Inghilterra e la sua voglia di avere tanti bambini. Anche se oggi Kate non mostra alcun pancino non è escluso che in futuro non arrivi davvero il quarto figlio. La Middleton ha 39 anni ed è sposata con il figlio di Carlo e Diana dal 2011. Il matrimonio è arrivato dopo dieci anni di fidanzamento.