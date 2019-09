Kate Middleton incinta per la quarta volta: lo rivela la figlia Charlotte all’amichetta di scuola

Kate Middleton sarebbe in dolce attesa. I rumors sulla quarta gravidanza della moglie del Principe William non accennano a fermarsi e anzi aumentano di giorno in giorno. Solo una settimana fa la solare Duchessa di Cambridge ha inaugurato il giardino “Back to Nature”. Per l’occasione ha indossato un leggero abito a fiori sotto il quale in molti hanno visto un pancino “sospetto”. Dopo George, Charlotte e l’ultimo arrivato Louis, la bella Kate è in attesa del quarto bambino? A quanto pare si, o almeno la principessina Charlotte ne sarebbe convinta. Stando a quanto riportato dal magazine New Idea, la secondogenita della coppia reale lo avrebbe raccontando ad un’amichetta di scuola, rivelando anche il sesso del nascituro.

La principessina Charlotte rivela che Kate Middleton è in dolce attesa: “Aspetta una bambina”

La principessina Charlotte da qualche giorno ha iniziato ad andare a scuola, la Thomas’s Bettersea School. Proprio tra i banchi di scuola avrebbe confidato ad un’amichetta che mamma Kate sarebbe in dolce attesa, rivelando anche il sesso del bambino: una femminuccia. Dal magazine inglese apprendiamo che un’insegnante di sostegno avrebbe assistito alla scena: Charlotte parlando a voce alta e in maniera convinta avrebbe detto all’amichetta che Kate aspetta una bambina. La notizia non è stata ancora confermata in maniera ufficiale dalla famiglia reale, ma un episodio del genere sembra proprio confermare la quarta gravidanza della bella Kate Middleton.

Kate Middleton in attesa del quarto figlio: Il gossip sul pancino sospetto

Dopo la pausa estiva, Kate Middleton è tornata a lavoro inaugurando un nuovo spazio per bambini ispirato al suo giardino. Data l’atmosfera “green”, la duchessa ha optato per un vestito floreale celeste. Raggiante e solare come sempre, Kate è anche salita su un trattore. Tutto ok fin qui. Quando è scesa per salutare gli ospiti, l’abito abbastanza stretto in vita ha evidenziato una pancia un pochino pronunciata e subito è scattato il gossip: la Duchessa è di nuovo incinta. Potevano essere solo supposizioni, ma la confidenza della piccola Charlotte a scuola fa proprio pensare che sia vero. Intanto sempre negli ultimi giorni la mamma di Kate ha rivelato le paure sulla figlia prima che diventasse una reale.