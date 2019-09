Kate Middleton duchessa, la madre terrorizzata: il racconto sul passato

Le paure di Carole Middleton per sua figlia prima che diventasse duchessa: il passato di Kate

Stando a delle ricostruzioni fatte da Mirror pare che la mamma della duchessa Kate Middleton, l’altrettanto affascinante Carole, fosse davvero preoccupata per il futuro della figlia prima che si fidanzasse con il principe William. Sono racconti che si basano su fonti anonime, come accade spesso in questi casi, e potrebbero anche essere bollati come semplici pettegolezzi; si tratta però di ricostruzioni tutt’altro che inattendibili perché è ovvio che oltre alla felicità certe situazioni facciano nascere parecchie preoccupazioni. La madre, per la precisione sembrava preoccupata per la troppa attenzione mediatica che i gossip sul presunto fidanzamento tra William e Kate avevano attirato; il principe ha tardato a formalizzare la richiesta di fidanzamento e più passavano i giorni più la vita di Kate e della sua famiglia cambiava senza prospettive certe.

Kate Middleton duchessa, le preoccupazioni della madre sulla nuova vita

Per di più pare che i due, la cui storia è diventata di dominio pubblico nel 2003 dopo ben due anni di amicizia alla St. Andrews University, si siano lasciati sicuramente due volte: la prima nel 2004 perché il principe voleva i suoi spazi; la seconda nel 2007 per volere di Kate. Nel 2009 le preoccupazioni di Carole Middleton erano tutt’altro che passate: del fidanzamento ufficiale non c’era neanche l’ombra e la donna, stando alle parole dell’esperta Katie Nicholl, non riusciva ad accettare che Kate non potesse continuare a vivere tranquillamente la sua vita a causa dei paparazzi e più in generale del gossip scatenato dalla sua storia con William.

La proposta di fidanzamento del principe Williams a Kate: la madre Carole tranquilla dal 2010

Mirror racconta che Kate svolgeva diversi lavori dopo l’università, tra cui alcuni in stretta collaborazione con la famiglia, ma che alla fine poteva impegnarsi solo a tempo parziale proprio perché gli impegni con la nuova vita le stavano portando via molto tempo. Le paure sono andate via via scemando a partire dal lontano 2010, quando cioè il principe fece la proposta di fidanzamento a Kate mandando in tilt le redazioni di tutto il mondo.

Kate Middleton e il principe William oggi, una famiglia felice

Anche se all’inizio la duchessa di Cambridge era molto scettica sulla sua nuova vita reale – tutti l’abbiamo apprezzata proprio per questo suo lato molto umile – non si può dire che oggi Kate Middleton non stia vivendo un periodo d’oro, visto che con i tre figli George, Louis e Charlotte ha formato una bellissima famiglia assieme al principe William. Tutto è bene insomma quel che finisce bene. In questo caso meravigliosamente bene.