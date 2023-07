Kate Middleton incanta a Wimbledon: marca e prezzo dell’abito

Kate Middleton come al solito impeccabile. La futura regina, nel ruolo di patrona dell’All England Lawn Tennis Club, ha premiato Carlos Alcaraz che ha trionfato a Wimbledon al termine di una partita dal sapore leggendario. Il giovane spagnolo, a soli 20 anni, domenica 16 luglio 2023 ha battuto Novak Djokovic, dopo una battaglia tennistica lunga quasi 5 ore. La moglie del principe William, finita la guerra sull’erba del campo da gioco, ha consegnato il trofeo a “Carlito” sfoderando un elegantissimo abito color verde smeraldo. Tanto per cambiare ha fatto incetta di complimenti in rete e sulle riviste di moda, venendo dipinta per l’ennesima volta come un’icona di stile e classe.

Per l’evento Kate ha scelto di indossare un tubino longuette verde smeraldo, con maniche corte e volant sulla spalla sinistra. Una scelta sobria e al contempo estiva ed elegante. La principessa si è affidata alla prestigiosa casa di moda Rouland Mouret, fondata a Londra nel 1998. Lo stilista francese, ossia Rouland Mouret (la casa di moda porta il medesimo nome di colui che l’ha ideata), ha saputo forgiare un brand femminile glamour portato sulle passerelle di tutto il mondo tramite capi d’abbigliamento chic ed eleganti, tra cui gli iconici tubini.

Capitolo prezzo: l’abito indossato dalla reale Middleton non è naturalmente alla portata di tutte le tasche. Chi volesse metterlo nel proprio guardaroba deve sborsare poco meno di un migliaio di euro, per la precisione 940 euro.

Finale Wimbledon, parata di star

Ad assistere alla finale del pretigioso torneo c’è stata una parata di star. Sugli spalti ecco Brad Pitt. L’attore è arrivato insieme al regista Guy Ritchie. Presenti anche Daniel Craig con Rachel Weisz. E poi Ariana Grande, seduta tra Jonathan Bailey e Andrew Garfield. Tra i super vip che hanno presenziato all’evento sportivo, anche la coppia composta da Tom Hiddleston e Zawe Ashton.

E ancora, Emma Watson, in compagnia del fratello Alex. Quindi Poppy Delevingne, James Norton e Imogen Poots, Lily James e Laura Bailey. Tutti hanno osservato con grande interesse la finale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.