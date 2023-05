Kate Middleton furibonda: “La regina ha invitato l’amante di William”

Nuovo scandalo a Buckingham Palace. In questi giorni non si fa che parlare dell’Hanbury-gate, nome coniato prendendo il cognome della marchesa di Cholmondeley, Rosa Hanbury, la presunta amante del principe William. A farlo scoppiare, poi, è stata la nuova Regina consorte, Camilla, che avrebbe invitato la donna alla cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III all’insaputa di Kate Middleton. Ma, facciamo un passo indietro.

Chi è Rose Hanbury, la presunta amante del principe William

Rose Hanbury è un’ex modella e marchesa di Cholmondeley, nonché grande amica di William e Kate. Questo, almeno, fino al 2019, quando sono cominciate a circolare voci di una presunta relazione tra lei e il figlio di Carlo e Diana. Ovviamente, come da protocollo reale, nessuno ha mai commentato i rumors. Inoltre, c’è da aggiungere che anche Rose è sposata, con il settimo marchese di Cholmondeley, David Rocksavage. Insieme, hanno anche due figli, i gemelli Alexander e Oliver, di dodici anni. Dunque, arriviamo alla polemica attuale.

Lo scorso 6 maggio Re Carlo III è stato ufficialmente incoronato in una cerimonia seguita da milioni e milioni di persone in tutto il mondo. Tra gli invitati, era presente proprio lei, la marchesa di Cholmondeley. La sua presenza non era passata inosservata, tanto che i tabloid si erano riempiti di foto dei volti imbarazzati dei principi del Galles, che non si sono mai mostrati vicini alla donna. Inoltre, entrambi i figli di Rose hanno fatto da paggetti del Re Carlo, proprio insieme al primogenito di William e Kate, il principino George.

Peccato che, la partecipazione di Rose all’evento non è affatto andata giù a Kate Middleton e, ancor meno, l’invito fattole da Camilla. A quanto pare, la nuova Regina Consorte non aveva idea dei gossip circolati negli anni passati e avrebbe chiamato la marchesa in totale ingenuità. Tuttavia, la principessa sarebbe comunque furiosa con lei, tanto che avrebbe deciso di non inchinarsi al momento della sua incoronazione. Infine, secondo quanto riportato dal portale “RadarOnline”, la moglie di Re Carlo sarebbe assolutamente pentita e dispiaciuta per quello che è accaduto.