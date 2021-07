Kate Middleton e Meghan, vita burrascosa a palazzo: cosa è emerso

All’origine delle tensioni tra Kate Middleton e Meghan Markle: nelle scorse ore due voci prestigiose del giornalismo britannico, esperte di questioni reali e intercettate dal Mirror, hanno spiegato che il poco feeling tra la moglie di William e la consorte di Harry ha iniziato a manifestarsi rapidamente, dopo i primi incontri avuti dalle due donne.

Emily Andrews, che da anni segue le vicende orbitanti attorno a Buckingham Palace, ha raccontato che l’ex attrice di Suits sperava di imbastire un bel legame con la Middletton. Tuttavia, si sono verificate delle crepe nel rapporto fin dalle battute iniziali della conoscenza tra le due duchesse.

“C’erano due donne – ha dichiarato Emily -, entrambe outsider, sposate con due membri della famiglia reale, che vivevano nello stesso complesso a Kensington Palace. Tutto faceva pensare che sarebbero state amiche. Meghan se lo augurava davvero. Ha confidato a un certo numero di suoi amici che sperava che Kate l’avrebbe aiutata ad adattarsi alla vita reale, ma le crepe hanno iniziato a mostrarsi abbastanza presto”.

E ancora: “Dietro le quinte, Meghan si sentiva un po’ respinta. E sembra che Kate non se ne sia mai resa conto”. Ma c’è dell’altro: secondo delle fonti attendibili, William aveva messo in guardia Harry sul fidanzamento con la Markle, invitandolo a riflettere e consigliandogli di non affrettare i tempi: “Non la conosci così bene, procedi con calma”, sarebbero state le parole del duca di Cambridge rivolte al fratello. Insomma, William gli avrebbe detto chiaramente di andarci con i piedi di piombo, senza lasciarsi prendere troppo dall’euforia. Consiglio che evidentemente è rimasto inascoltato.

Si arriva al primo incontro tra Kate e Meghan: l’episodio è avvenuto a Kensington Palace all’inizio del 2017, ma già nel 2018 hanno cominciato a emergere voci di attriti tra le due donne.

Lo scrittore Tom Quinn, altro esperto di temi della Royal Family, ha dichiarato che la Middleton e la Markle in principio andavano molto d’accordo, nonostante la loro diversità caratteriale. I rapporti poi si sono rapidamente incrinati.

“Kate vuole fare le cose con calma, è incline a rispettare le tradizioni, accetta consigli: Meghan è un personaggio molto differente che voleva fare le cose a modo suo. Questo ha causato una spaccatura”, ha aggiunto Quinn.

Una spaccatura che per un po’ non si è manifestata in tutta la sua profondità, venendo tenuta a banda. Ineluttabilmente, però, è poi venuta a galla. Le tensioni sarebbero aumentate nel periodo precedente al matrimonio di Harry e Meghan, celebratosi al Castello di Windsor nel maggio 2018.

Allora si narrò che fosse stata Meghan a far scoppiare in lacrime Kate, per via di alcuni fastidi relativi all’abbigliamento delle damigelle. Tuttavia, la duchessa del Sussex ha affermato durante l’intervista bomba con Oprah Winfrey di essere stata lei quella portata a piangere. Sconforto dettato da un commento della Middleton poco prima delle sue nozze. Dove sta la verità? Chi ha fatto piangere chi? Al di là di ciò, quel che sembra certo è che tra le due duchesse l’intesa non è mai decollata.Pare piuttosto che abbia quasi sempre tirato aria di burrasca sulle cognate reali.

Ulteriore prova che i duchi di Cambridge e quelli di Sussex non hanno mai legato negli ultimi anni – anzi si sono allontanati sempre più -, c’è il fatto che nell’ottobre 2018, dopo viaggio di Harry e Meghan nel Pacifico meridionale, le due famiglie reali si sono divise con i Sussex che hanno deciso di fare i bagagli da Kensington Palace.