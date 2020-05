Kate Middleton e Meghan: Kensington Palace interviene e rompe il silenzio

Kate Middleton furiosa con Meghan Markle e Harry? Con un raro intervento Kensington Palace rompe il silenzio

In questi giorni si continua a parlare dei presunti problemi che ci sarebbero tra Kate Middleton e Meghan Markle. In particolare, la nuova copertina della rivista Tatler parla di un momento di crisi che la moglie del principe William starebbe vivendo proprio a causa di Harry e Meghan. Scendendo nel dettaglio, il giornale rivelava che la Middleton fosse stressata a causa della decisione presa dalla coppia di lasciare la Royal Family. Ma ecco che, attraverso un raro intervento, proprio Kensington Palace sceglie di rompere il silenzio sulla questione. Secondo quanto si legge su People, un portavoce del Palazzo Reale risponde, nella giornata di ieri, a tutti i dubbi riguardanti i presunti problemi tra Kate e Meghan. Un intervento raro quello a cui stiamo assistendo. Infatti, solitamente la Famiglia Reale non interviene mai in queste circostanze. Questa volta, però, decide di smentire le voci che stanno circolando in questi giorni.

Kensington Palace smentisce le ultime notizie: Kate Middleton non è stressata a causa della decisione presa da Harry e Meghan

“Questa storia contiene una serie di inesattezze e false dichiarazioni false che non sono state presentate a Kensington Palace prima della pubblicazione”, questo è ciò che dichiara in queste ore, nel suo raro intervento, Kensington Palace. Pare, dunque, che Kate non stia vivendo un periodo difficile a causa di Harry e Meghan. Una mossa inaspettata quella compiuta dal Palazzo Reale. Ma resta il fatto che non sono stati specificati gli elementi falsi della storia raccontata, che vedevano Kate “esausta e intrappolata”. Una fonte reale rivela a People che “non c’è verità nell’affermazione di Tatler secondo cui Kate si sente sopraffatta dal pesante carico di lavoro derivante da Meghan Markle e dal recente abbandono del Principe Harry dalla vita reale”.

Harry e Meghan Markle vivono negli Stati Uniti: quarantena di lusso per la coppia

Pertanto, Kate Middleton starebbe vivendo la situazione legata a Harry e Meghan in modo sereno, senza alcun tipo di stress. Nel frattempo, la coppia che da poco ha lasciato la Royal Family si è ormai trasferita a Los Angeles. Ed è a Beverly Hills che Harry e Meghan trascorrono la quarantena, precisamente in una villa da 18 milioni di dollari!