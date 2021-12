Kate Middleton: così la Regina spinge sul trono la moglie di William

Alla veneranda età di 95 anni la Regina Elisabetta II sta ovviamente pensando, come tutto il suo regno e come il mondo intero, cosa accadrà quando non sarà più con noi. Siamo in effetti tutti in attesa di scoprire chi verrà dopo di lei, chi dovrà sopportare l’enorme responsabilità di salire sul trono dopo la più longeva regnante della storia inglese. La risposta a questa domanda, curiosamente, è meno scontata di quello che potremmo pensare.

In linea teorica, se ci dovessimo attenere alla successione reale “standard”, dovrebbe essere Carlo a diventare il prossimo Re d’Inghilterra. L’ordine prevede infatti che il regnante in carica diventi il figlio maschio primogenito del re uscente. E quando Carlo non ci sarà più, il ruolo dovrebbe passare al principe William.

Stando alle ultime indiscrezioni provenienti da Buckingham Palace, in realtà, le cose potrebbero cambiare. Ad approfondire il tema è il magazine Oggi, che sulle sue pagine parla della concreta possibilità che Elisabetta lasci il trono a Kate Middleton.

Che la bella ed elegante Kate sia amatissima a palazzo reale non è certo un mistero. E la sua reputazione è migliorata ulteriormente dopo il “tradimento” della cognata Meghan Markle e del principe Harry. Kate rappresenta la tradizione, la classe, lo stile che la casa dei Windsor ha sempre voluto manifestare al mondo. Ed è, proprio da questo punto di vista, “il cavallo su cui puntare”.

L’indizio che da questo punto di vista ha messo tutti sull’attenti è stata la scelta, da parte di Elisabetta, di farsi sostituire da Kate ad un importantissimo evento. Stiamo parlando della Remembrance Sunday, dove Kate ha preso il posto della regina al centro del balcone del Foreign Office.

Anche i tabloid inglesi, che di gossip sui reali si nutrono quotidianamente, non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio. Kate, fra l’altro, si è messa in una posizione che ha mandato in fibrillazione gli esperti del linguaggio del corpo, sfoggiando una postura e uno sguardo fiero che nessuno, ancora, le aveva visto in volto. Che i tempi siano maturi perché Kate Middleton diventi la nuova regina d’Inghilterra?