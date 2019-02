Kaspar contro tutti all’Isola: Capparoni ripreso anche da Alessia e Alvin

Kaspar Capparoni contro tutti all’Isola dei Famosi: l’attore viene ripreso anche da Alessia Marcuzzi e Alvin

Sembra proprio che nessuno riesca ad apprezzare il modo di fare di Kaspar Capparoni all’Isola dei Famosi. Infatti, nel corso della puntata del 10 febbraio, è inevitabile lo scontro in diretta. Alessia Marcuzzi manda in onda un filmato che vede alcuni naufraghi del gruppo pirati lamentarsi dell’atteggiamento porco carino di Kaspar. Secondo Alda D’Eusanio, Capparoni, sin dall’inizio, avrebbe tentato di diventare il “primo della classe”, ma con il passare del tempo avrebbe perso questo ruolo. A questo punto, va in onda il filmato che lo vede protagonista. Nel corso di questa settimana, secondo quanto è possibile vedere nel video, Kaspar ha cercato di comandare il gruppo dei pirati, composto da Aaron, Marco Maddaloni, Ghezzal e Paolo Brosio. In particolare, i primi due si sono lamentati dell’atteggiamento aggressivo di Capparoni, tanto che Marco ha addirittura pensato di nominarlo. “Mi pare un accesso. Se questa è un’idea del gruppo, mi piego al volere del gruppo. Se uno interpreta tutto come un ordine è un fatto suo”, afferma Kaspar, visibilmente infastidito.

Alessia Marcuzzi contro Kaspar Capparoni: “Detti legge e non ti dai mai pace”

Capparoni contro tutti all’Isola e la sua affermazione a fine filmato non viene apprezzata neanche da Alessia Marcuzzi e Alvin. La conduttrice, con cui già aveva discusso qualche puntata fa, si altera di fronte alla sua dichiarazione e risponde a tono. “Signori queste cose vengono dette da voi, tu hai un modo di fare da generale. Loro hanno percepito pesantezza, detti legge e non ti dai mai pace”, dichiara Alessia. Kaspar appare, intanto, piuttosto confuso e cerca di giustificare le parole. Ma anche Alvin decide di dire la sua al riguardo: “Sono cose che hai detto, credo che la percezione che hai tu sia diversa da quella che hanno gli altri”.

Kaspar Capparoni: Marco, Aaron e Ghezzal contro l’attore

Aaron, Ghezzal e Marco sono della stessa opinione e confermano quanto hanno dichiarato nel corso di questa settimana. Nei vari confessionali, i tre si sono spesso lamentati del modo di fare dell’attore, il quale ora resta addirittura senza parole. Secondo Aaaron conta molto il modo in cui vengono dette le cose e Kaspar non avrebbe avuto un modo carino. “Sicuramente come ha detto Marco, con Aron ho visto pesantezza”, conferma Ghezzal. Di fronte a questa affermazione, Capparoni si mostra abbastanza stupito, in quanto lui sostiene di aver sempre chiesto con gentilezza le cose.