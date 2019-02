Kaspar Capparoni, la moglie e il duro attacco ad Alda dopo la puntata

Kaspar Capparoni, la moglie attacca duramente Alda D’Eusanio dopo la diretta dell’Isola dei Famosi

La moglie di Kaspar Capparoni, Veronica Maccarone, non le manda a dire e attacca duramente Alda D’Eusanio. L’attore all’Isola dei Famosi ha scatenato non poche polemiche a causa di una sua affermazione, considerata troppo maschilista. Alessia Marcuzzi fa sapere al naufrago, che si trova sull’Isola che non c’è con Stefano Bettarini, delle accuse che sono nate a seguito della sua dichiarazione. Scendendo nel dettaglio, Kaspar, sfogandosi con il compagno ha rivelato: “Io non mi fido delle donne, mi fido solo degli uomini, ma di quelli veri!”. Durante la diretta del 27 febbraio, l’attore non si è tirato indietro e ha confermato le sue parole. Ed ecco che Alda è intervenuta dallo studio, criticando duramente il naufrago. Al contrario, Alba Parietti ha tentato di allentare la tensione con una battuta ironica. Ma la D’eusanio non si è fermata e ha continuato ad prendersela con Kaspar, abbastanza infastidita. Ed ecco che ora a Mattino 5, Veronica si mostra particolarmente arrabbiata con l’opinionista, tanto che le manda un messaggio.

Kaspar Capparoni: Veronica difende il marito all’Isola dei Famosi e manda un messaggio ad Alda D’Eusanio

“Prima di fare l’opinionista devi guardarti il daytime, dalla prima puntata attacca Kaspar”, afferma la moglie di Kaspar a Mattino 5. La donna appare infastidita per quanto accaduto ieri sera. La donna non le manda a dire e rivela di essersi particolarmente irritata quando Alda in diretta ha affermato: “Chissà che donna frequenta”. Su questo punto, Veronica esclama a gran voce: “Eccomi tesoro, questa è la donna che frequenta!” La moglie di Capparoni è convinta che la D’Eusanio non guardi i daytime e, proprio per tale motivo, non saprebbe esattamente cosa succede durante le settimana. La donna difende poi il marito, facendo presente che è un uomo che dice sempre ciò che pensa, senza peli sulla lingua.

Kaspar Capparoni perde la fede durante la diretta: l’anello è stato ritrovato

Nel frattempo, Federica Panicucci chiede a Veronica se Kaspar è riuscito a ritrovare la sua fede. Capparoni, nel corso della diretta, ha perso l’anello in acqua. Il naufrago stava affrontando Bettarini in una dura prova e l’oggetto gli sarebbe scivolato dalle dita. La moglie dell’attore afferma, con felicità: “La fede è stata ritrovata, mi hanno avvisata”.