Isola dei famosi, Kaspar Capparoni scrive alla moglie: un comportamento di Veronica ha deluso molto l’attore

Kaspar Capparoni, nell’ultimo numero di Di Più, ha aperto il suo cuore ed ha scritto una lunga lettera d’amore alla moglie Veronica. Dopo l’Isola dei famosi l’attore ha letto le parole che la donna gli aveva dedicato qualche settimana prima sullo stesso giornale, e la cosa lo ha molto lusingato. Alcune frasi, tuttavia, non sono state accolte con tanto entusiasmo da Kaspar. Veronica, mentre lui era in Honduras, ha rivelato di essere preoccupata della presenza di altre donne nel reality. Semplice gelosia quella della moglie di Capparoni, niente di più. Un sentimento comune a molte donne che, prima del ritorno di lui a casa, ha spinto Veronica a ricordare al marito (tramite mezzo stampa) di amarlo e di stare attento a non cedere in tentazioni a l’Isola. A queste sue affermazioni, allora, l’ex naufrago ha scelto oggi di replicare e per farlo, come anticipato sopra, ha scelto le pagine di un settimanale.

Kaspar Capparoni, la lettera alla moglie Veronica dopo l’Isola dei famosi: “Mi ha fatto male”

Kaspar Capparoni è ancora molto innamorato oggi della moglie Veronica. I sentimenti che prova per lei li ha ribaditi e sottolineati anche nella sua lettera a Di Più e, prima dei rimproveri, ha passato in rassegna i momenti più belli della loro storia d’amore. La sua vita da latin lover, ha spiegato, non lo affascina più, perché adesso ha occhi solo per la sua consorte. Venire a conoscenza dei dubbi di Veronica, come spiegato sopra, lo ha molto deluso, tanto da spingerlo a scrivere: “Devo fari un rimprovero: mi hai lasciato sbigottito, perplesso. E vuoi sapere cosa mi ha fatto rimanere male? La tua paura che potessi cadere in tentazione […] Perché hai dubitato di me?”. Lui oggi pretende delle scuse anche se, alla fine, ha confessato di aver iniziato a scrivere la lettera con la consapevolezza che l’avrebbe subito perdonata.

Kaspar Capparoni provato dopo l’Isola dei famosi: i chili persi e la morte di Dakota

L’esperienza a l’Isola dei famosi non ha provato solo fisicamente Kaspar Capparoni. L’attore, che ha perso ben 12 chili, ha fatto i conti con un grande dolore al suo rientro in Italia. L’ex naufrago ha dovuto dire addio ad uno dei suoi sei pastori svizzeri, Dakota, un cane che lo ha accompagnato per ben 14 anni della sua vita e che, per questo motivo, era diventato a tutti gli effetti un membro della sua famiglia.