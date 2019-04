Kaspar Capparoni dimagrito e in lutto: “Dopo l’Isola ho perso Dakota”

Kaspar Capparoni dimagrito: ecco quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi

Rientro difficile in Italia per Kaspar Capparoni. Dopo l’Isola dei Famosi l’attore ha ricevuto una notizia che lo ha rattristato parecchio. Durante la sua permanenza in Honduras è venuta a mancare Dakota, uno dei sei pastori svizzeri di Capparoni. Un duro colpo per Kaspar, che sperava di poter rivedere la cagnolona una volta rientrato in Italia. “Una notizia che mi ha lacerato il cuore. Per me è stato un colpo durissimo. Sapevo che non stava bene, inoltre era anche anzianotta. Lei è stata al mio fianco per 14 anni: è stata una compagna fedele, affettuosa, intuiva i miei umori al primo sguardo. Il suo amore era incondizionato. La prima sera che, dopo due mesi per terra, ho dormito nel mio letto, accanto a mia moglie, singhiozzavo: da una parte pensavo alla mia Dakota, ma dall’altra ero contento di essere tornato dai miei cari”, ha raccontato l’attore a Di Più Tv.

Kaspar Capparoni: di nuovo in forma grazie alla moglie

All’Isola dei Famosi Kaspar Capparoni è dimagrito dodici chili ma grazie alla moglie Veronica Maccarone si sta rimettendo in sesto. “Mi prepara un bel piatto di pasta al sugo o alla carbonara, la mia grande passione, sia a pranzo sia a cena. Lei è una brava cuoca e sta cercando di farmi mettere su qualche chilo per tornare al mio peso forma e ritrovare le forze per i miei prossimi impegni di lavoro”, ha spiegato Kaspar.

Gli impegni di Kaspar Capparoni dopo l’Isola dei Famosi

Terminata l’Isola dei Famosi, Kaspar Capparoni è ora impegnato con varie ospitate in tv e con la produzione di un film all’estero. “Nel frattempo gestisco il mio allevamento di pastori svizzeri, dove era nata anche la mia Dakota, che adesso mi manca tanto”, ha puntualizzato il 54enne.