Kasia Smutniak sposa Domenico Procacci: le nozze segrete e a sorpresa

Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono sposati. Quello tra l’attrice di origini polacche e il produttore cinematografico italiano non solo è stato un matrimonio celebrato in segretezza, ma è stato anche una grande sorpresa per tutti i presenti. Infatti tutti gli invitati, tra cui ovviamente tanti personaggi dello showbiz come Ligabue, pensavano di partecipare alla festa di compleanno per i quarant’anni della bellissima Kasia. Invece si sono ritrovati ad una vera e propria festa di nozze. A sposare i due, compagni dal 2011, è stato lo scrittore Sandro Veronesi, mentre il regista Ferzan Ozpetek ha fatto da testimone alla sposa.

L’attrice Kasia Smutniak festeggia quaranta anni e sposa Domenico Procacci

Con una festa a sorpresa organizzata a Formello nella compagna romana, Kasia Smutniak e Domenico Procacci si sono detti si davanti ad un gruppo ristretto di amici. Lo scorso 13 agosto l’attrice ha compiuto quarant’anni e ha invitato alcuni suoi amici alla festa per poi sorprendere tutti gli invitati. Infatti Kasia ha festeggiato il quarantesimo compleanno e nello stesso momento ha sposato il suo Domenico. Alla cerimonia, oltre ai sopracitati, c’erano anche i figli dei due: la quindicenne Sophie (nata dalla relazione con l’attore scomparso Pietro Taricone) e il piccolo Leone di cinque anni, frutto dell’amore con Procacci.

Kasia Smutniak matrimonio: alla festa anche Ligabue

Tra gli invitati al matrimonio di Kasia e Domenico c’era anche Ligabue, che è apparso in un una foto condivisa su Instagram da un amico dei neo-sposi. È così che è giunta la notizia delle nozze segrete e a sorpresa dell’attrice e del produttore. I due stanno insieme dal 2011 e vivono nella casa che la Smutniak acquistò con il mai dimenticato Pietro Taricone. Dopo tanto dolore e tanti anni di convivenza, dunque, la brava e bella attrice ha detto si a Domenico Procacci insieme agli amici più cari. Con una festa in stile hippie, la coppia si è divertita tra canti e balli e con un buffet con prodotti pugliesi. Kasia ha chiesto come regalo una donazione alla onlus dedicata a Taricone per aprire una scuola in Tibet.