Marina La Rosa ha rivisto vecchi concorrenti del Gf: il ricordo di Pietro

Marina La Rosa dopo l’Isola dei famosi ricorda la prima edizione del Grande Fratello

Abbiamo seguito Marina La Rosa all’Isola dei famosi quest’anno, ma per molti rimarrà sempre Marina del Grande Fratello. La prima edizione, la novità, quella che non verrà mai dimenticata, né dal pubblico né dai concorrenti. Proprio tra questi ultimi si è creato un legame forte, che non svanirà anche se si perdono di vista. La conferma di questo è arrivata dall’ultimo post su Instagram di Marina, che oggi si è abbandonata ai ricordi e ha condiviso con i fan degli scatti dalla Casa del Grande Fratello. Poi il suo racconto, in cui ha parlato di lei, di come sia cresciuta, ma anche dei suoi compagni d’avventura. E poi di Pietro Taricone, che è rimasto nel cuore di tutti e per molti rimarrà il vincitore morale del primo Gf.

Grande Fratello, il ricordo di Marina La Rosa: “Sembra ieri”

“Sembra ieri eppure son passati circa vent’anni”, così ha esordito Marina nel suo ricordo. Guardando le foto e ricordando quei momenti ha avvertito la sensazione che sia passato poco tempo, che fosse ieri, invece sono passati appunto vent’anni. “Non ho foto, queste le ho prese da internet e si vede, ma sono significative. Io nel confessionale che giocavo inconsapevolmente a fare la ‘gattamorta’ seduttrice e sensuale. Ero così piccola che guardandomi provo una tenerezza incredibile verso me ma anche verso tutti gli altri”, ha scritto ancora. Marina è consapevole di aver vissuto un’esperienza incredibile, che ha un maggiore significato perché è stata la prima edizione. Loro sono stati i primi. Ed è di alcuni di loro che ha parlato nel suo post.

Marina La Rosa ha rivisto i vecchi compagni del Gf: “Pietro sta sempre qui”

Marina ha parlato di Roberta e Sergio: “E, nel frattempo, cresciamo. Sono stata felice lo scorso inverno di conoscere il figlio della Beta, un ragazzo meraviglioso. Qualche giorno fa Sergio (che ottusangolo non lo è per niente) è passato da casa ed abbiamo avuto modo di raccontarci, di parlare un po’ di noi e, ogni volta che accade, ne siamo felici”. La prossima settimana invece incontrerà Lorenzo, ma non è rimasta in contatto con tutti: “Di qualcuno ne ho perso le tracce, era giusto così, ma resteremo comunque uniti da un filo immaginario. Pietro invece sta sempre qui. Nel mio cuore”. Il ricordo di Taricone non poteva mancare.