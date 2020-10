Kasia Smutniak contro la legge che vieta l’aborto in Polonia

Proseguono le proteste in Polonia in difesa del diritto all’aborto. Da giorni ormai il paese è attraversato da numerose contestazioni contro la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’aborto illegale, anche in caso di malformazione del feto. È sicuramente un argomento che risveglia la coscienza di tutte le donne che lottano tutt’oggi per difendere i diritti acquisiti con molta sofferenza nel corso della storia.

Fra le molte personalità del modo dello spettacolo che si sono schierate contro la decisione del governo polacco vi è Kasia Smutniak. L’attrice di origini polacche, conserva un fortissimo legame con il suo Paese anche se afferma oggi di non riconoscerlo più e di non capire come sia possibile che uno Stato civile possa fare tutti “questi passi indietro”.

Si è sfogata duramente sul suo profilo Instagram pubblicando delle foto che rappresentano la sua personale protesta, corredate da un messaggio indirizzato direttamente a Jarosławie Kaczyński, primo ministro del governo del suo stato di appartenenza.

“Sig. Jarosławie Kaczyński, Lei ha attraversato molte volte i confini negli ultimi anni. Come donna polacca che ha trascorso la maggior parte della sua vita all’estero, l’ho guardata da lontano. Con tristezza e orrore, ho visto come le decisioni del suo governo hanno lentamente cambiato la mia immagine della Polonia. Ciò per cui i miei genitori hanno combattuto è stato spogliato e calpestato oggi. I miei figli saranno responsabili di questi giganteschi passi indietro. Come madre, donna e cittadina di questo paese, dico BASTA!”

Parole molto forti quelle usate dalla Smutniak che si vanno ad aggiungere a quelle già espresse da altri personaggi famosi che hanno espresso sostegno e solidarietà alle donne polacche che in questa ultima settimana sono scese in piazza da Cracovia a Varsavia in difesa dei loro diritti.

In difesa del diritto di aborto si è schierata anche la Presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, dichiarando che in Europa sui diritti delle donne non si arretra.

Kasia Smutniak e il ricordo di Pietro Taricone

L’attrice polacca ha alle spalle una carriera invidiabile sia nel cinema sia nel mondo della moda come indossatrice. Ma il vero successo è arrivato proprio negli anni in cui il suo destino si legò a quello di Pietro Taricone, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello. I due si conobbero sul set di “Radio west” e non si lasciarono più, fino alla morte del giovane Taricone per un tragico incidente in paracadute. Oggi Kasia è felicemente sposata con il produttore Domenico Procacci dal quale ha avuto un altro figlio, il piccolo Leone, nato nel 2014.