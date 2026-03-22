Karla Sofía Gascón crolla a Domenica In, Mara Venier chiede scusa: non sapeva della morte della madre

Lacrime e sofferenza: nel corso della puntata di Domenica In del 22 marzo, l’attrice spagnola Karla Sofía Gascón è scoppiata a piangere dopo che è stato mandato in onda il video risalente al 2024 del suo discorso agli European Film Awards, in cui venne premiata come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione nel film Emilia Pérez. All’epoca parlò a braccio, dedicando il riconoscimento a sua madre e in generale a tutti i genitori del mondo. Confidò inoltre che l’amata mamma aveva problemi di salute. La donna è poi deceduta. Probabilmente a Domenica In non lo sapevano. Fatto sta che dopo che è stato trasmesso il filmato, Gascón è crollata e Mara Venier ha chiesto scusa, lasciando capire di non essere al corrente della situazione familiare dell’ospite.

Domenica In, Karla Sofía Gascón piange a dirotto

Karla Sofía Gascón fa parte del cast di “Scuola di seduzione”, film di Carlo Verdone che uscirà a breve. A Domenica In è stato ospite il cast dell’opera. A circa metà intervista, l’attrice spagnola è stata omaggiata con la già citata clip. Quando è terminata, la donna ha pianto copiosamente, con il viso totalmente solcato dalle lacrime. In studio è calato il gelo, misto a imbarazzo, in quanto non si è subito compreso che cosa avesse innescato una reazione così forte.

“Non mi ricordavo di aver detto queste parole, alla fine la mia mamma è morta. Il discorso l’avevo fatto per lei”, ha sussurrato con voce rotta Gascón, spiegando perché il video le avesse provocato un simile contraccolpo. Mara Venier, avendo capito il momento, ha domandato subito scusa all’attrice.

Mara Venier: “Scusa Karla…”

“Scusa Karla, io… Mi sembrava un momento… Chiedo scusa se qualcosa ti ha…”, ha detto la ‘Zia’ rivolgendosi all’interprete iberica. “Sono ferite che non si chiudono mai, lo so molto bene”, ha chiosato la padrona di casa. Gascón l’ha rassicurata, dicendo che non è stato fatto nei suoi confronti alcunché di scorretto o fuori luogo. “Non è successo niente, è stato molto carino l’omaggio, grazie mille”, ha mormorato con voce flebile, prima di riprendersi dalla botta emotiva.